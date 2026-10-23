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Bekannt aus „Top Gun“ und „Alien“Hollywood-Schauspieler Tom Skerritt gestorben

Tom Skerritt bei einer Filmpreisverleihung im Jahre 2012 in Kalifornien.
Tom Skerritt bei einer Filmpreisverleihung im Jahre 2012 in Kalifornien.
Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa

Er spielte an der Seite von Tom Cruise und Robert Redford. Tom Skerritt, dessen Schauspielkarriere in den 1960-er Jahren begann, ist nun im Alter von 93 Jahren gestorben.

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Der aus Filmen wie „Top Gun“ und „Alien“ bekannte Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren gestorben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie und sein Management. Skerritt war mehr als sechs Jahrzehnte in Film und Fernsehen präsent.

Skerritt wurde 1933 in Detroit, Michigan, geboren. Bevor er eine Schauspielkarriere einschlug, diente er in der US-Luftwaffe, und im Laufe seiner Laufbahn spielte er mehrere Militärrollen.

Sein Filmdebüt gab er 1962 in „War Hunt“ an der Seite des jungen Robert Redford. Jahre später arbeitete er in dem Film „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ von 1992, in dem Brad Pitt eine Hauptrolle spielt, erneut mit Redford zusammen.

Seinen Durchbruch hatte er als US-Armeechirurg Duke Forrest in der Korea-Kriegskomödie „Mash“ von 1970. Zu der Besetzung gehörten außerdem Donald Sutherland, Elliott Gould und Sally Kellerman.

Im Science-Fiction-Klassiker „Alien“ (1979) spielte er den Raumschiffkapitän Dallas, in „Top Gun“ (1986) verkörperte er an der Seite von Tom Cruise Commander Mike „Viper“ Metcalf. Für seine Rolle als Sheriff Jimmy Brock in der US-Fernsehserie „Picket Fences“ gewann er 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie. Eines seiner letzten Projekte war das 2021 erschienene Filmdrama „East of the Mountains“.

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