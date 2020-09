Hohenzollern-Streit:Prinzenrolle

Sanssouci in Potsdam ist eines der bekanntesten Hohenzollern-Schlösser, erbaut von 1745-1747.

Georg Friedrich Prinz von Preußen hätte gerne, dass die Hohenzollern für Enteignungen entschädigt werden. Andere sagen, was wollen sie eigentlich? Von Schlössern, Reichtümern und dem Alten Fritz. Ein Gespräch mit einem Erben.

Von Renate Meinhof

Wo man auch sitzt in diesem Zimmer am Ende des langen Flures - er schaut einen an, als bewegten sich die träumenden Pupillen des jungen Friedrich, wie er da steht, kein Krieger, nein, doch drapiert im türkisfarbenen Paradewaffenrock, den Kürass darüber, unverwundbar verwundbar.