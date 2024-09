Am Bodensee ist’s schön. Das finden auch die vielen Störche, die dort jedes Jahr brüten. Ganz besonders schön aber fanden sie dieses Jahr Hohenfels, eine kleine Gemeinde im Kreis Konstanz. Dort nisteten in einem Ortsteil mehr als 100 Weißstörche, was einem Bevölkerungszuwachs von 25 Prozent entspricht. Bürgermeister Florian Zindeler (CDU) wandte sich in einem offenen Brief ans Landesumweltministerium und bat um einen Leitfaden zum Umgang mit geschützten Arten. Zunächst schrieb der Südkurier über das Storchendorf, es folgten etliche Medien, am Ende titelte die Bild: „130 Horror-Störche terrorisieren Dorf“. So schlimm? Bürgermeister Zindeler wirkt am Telefon gelassen.