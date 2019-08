Stade/Norden (dpa) - Weil im Zuge des Klimawandels der Meeresspiegel steigt, werden auch an der Elbe für die kommenden Jahrzehnte höhere Sturmfluten erwartet. Um denen standzuhalten, müssen viele Deiche an der Unterelbe erhöht werden; betroffen sind die Anrainerländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Doch Deichbau ist eine komplizierte, langwierige und teure Angelegenheit.

"Wegen des großen Bauvolumens werden mehrere Jahrzehnte vergehen, bis alle Deicherhöhungen abgeschlossen sind", heißt es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die Behörde mit Hauptsitz in Norden macht für Niedersachsen die Vorgaben bei der Erhöhung. 102 Kilometer lang von der Kugelbaake in Cuxhaven bis zur Landesgrenze mit Hamburg ist der niedersächsische Deichabschnitt an der Unterelbe.

Mit der kommenden Ausbaurunde beschäftigt sich am Donnerstag eine Konferenz von Landräten, Bürgermeistern, den Deichverbänden und Experten in Stade. Der Landrat des Kreises Stade, Michael Roesberg (parteilos), macht Druck. "Es geht um Zeit und Tempo", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Hinter unseren Elbdeichen wohnt eine halbe Million Menschen." Was, wenn die befürchtete Supersturmflut schon in einigen Jahren kommt, fragt er.

Vom NLWKN verlangt Roesberg, schnell die sogenannten Bestickhöhen festzusetzen. Das ist die Höhe einzelner Deichabschnitte. Sie variieren, je nachdem wie stark diese Schutzdeiche dem Sturm und damit den Wellen ausgesetzt sind.

Bei der Prognose künftiger Sturmfluten gehen die Experten vom schlimmstmöglichen Fall aus. Was ist, wenn das Normalhochwasser verstärkt wird durch eine Springtide bei Vollmond oder Neumond? Und dazu ein Orkan aus Nordwest Wassermassen in die trichterförmige Elbmündung schiebt? Schließlich sind noch einmal 50 Zentimeter Klimazuschlag für die kommenden 100 Jahre hinzugerechnet worden.

Diese grundlegende Neuberechnung hat die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) für die drei Bundesländer erstellt. Der NLWKN hat daraus erste Entwürfe für die notwendigen Bestickhöhen entwickelt. "Alle Deiche an der Unterelbe sind höher als der Bemessungswasserstand", teilte die Behörde auf Anfrage mit. Aber bei extremem Wellenschlag könne es auf etwa 50 Kilometer Länge "ein Unterbestick von mehr als 50 Zentimeter" geben. "Daher besteht dort ein dringender Nacherhöhungsbedarf." Landrat Roesberg beziffert die gefährdeten Deiche allein in seinem Landkreis Stade auf mehr als 70 Kilometer Länge.

Die Festsetzung der Deichhöhen ist nur ein erster Schritt. Danach ist für jeden Abschnitt ein Planfeststellungsverfahren notwendig, also eine Baugenehmigung. Finanziert wird der Küstenschutz vom Bund und den Ländern. Bauträger sind die jeweiligen Deichverbände. Das sind Selbstverwaltungskörperschaften der Kommunen, die am Deich liegen.