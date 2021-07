Von Viktoria Großmann, Sinzig

Es war am Samstag, mitten in den ersten Aufräumarbeiten in Sinzig an der Ahr, als ein Mopedfahrer den Menschen verkündete, es komme eine weitere Flutwelle, sie sollten sich in Sicherheit bringen. Gegen 16 Uhr schreibt die Polizei auf Facebook: "Achtung Falschmeldung: Es besteht kein Grund zur Panik! KEINE Flutwelle oder Dammbruch in Sinzig, Ahrweiler oder Umgebung!"