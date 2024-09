Von Verena Mayer

Purkersdorf in Niederösterreich ist bekannt für seine prächtigen Villen aus der Jahrhundertwende und die Nähe zum Wienerwald. Der Wienfluss plätschert hier durch, und er ist unter anderem der Grund, warum sich in dem pittoresken Ort am Wochenende fast apokalyptische Szenen abspielten. Er schwoll im Dauerregen an, trat über die Ufer, überschwemmte die Straßen und flutete die Unterführungen. Irgendwann sei das Wasser von allen Seiten gekommen, erzählt Sabina Kellner, eine Anwohnerin, am Telefon. Aus den beiden Bächen im Ort und aus dem Wienerwald, in dem das Regenwasser nicht mehr versickern konnte.