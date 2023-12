Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Deutschland angespannt. Aus den Behörden in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen heißt es, die Situation werde auch in den kommenden Tagen noch ernst bleiben. Hunderte Menschen mussten bereits an den Weihnachtsfeiertagen wegen Hochwasser ihre Häuser und Wohnungen verlassen - anschwellende Wasserläufe und übervolle Talsperren könnten weitere zur Flucht zwingen.

Nach tagelangem Dauerregen hatte sich die Hochwasserlage in vielen Regionen Deutschlands zugespitzt. In Sachsen-Anhalt waren die etwa 180 Bewohner der Ortschaft Thürungen am Dienstag aufgefordert worden, sich wegen drohender Überschwemmungen am Stausee Kelbra und an der Helme in Sicherheit zu bringen. In anderen Orten der Region sollten sich die Einwohner auf mögliche Evakuierungen vorbereiten. Das Ausmaß möglicher Überschwemmungen sei schwer absehbar, hieß es von einer Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Auch im niedersächsischen Rinteln und im thüringischen Windehausen mussten hunderte Menschen an Weihnachtsfeiertagen wegen des Hochwassers ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Im thüringischen Windehausen habe sich die Lage am Dienstag aber deutlich entspannt, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Die Pegelstände seien in Thüringen größtenteils zurückgegangen. In Northeim in Südniedersachsen und Uplengen im Kreis Leer brachen aufgeweichte Dämme. Helfer sicherten die angeschlagenen Bollwerke mit Sandsäcken.

Während sich die Situation mit den nachlassenden Regenfällen regional zu entspannen begann, stand anderen Gebieten die kritischste Lage erst noch bevor. So werden an der Elbe die höchsten Wasserstände einer Hochwasserwelle erst ab Mittwoch erwartet. Diese gehe auf die Schneeschmelze und starke Niederschläge im Riesengebirge zurück, hieß es.

Etwas Hoffnung bieten die Wetteraussichten: Am Mittwoch soll es nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Nordwesten etwas Regen geben, sonst trocken mit teils größeren Auflockerungen bleiben.