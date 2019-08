Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Nach einem Jahrzehnt und acht Bauabschnitten ist die fast vier Kilometer lange mobile Hochwassermauer in Koblenz fertig. Von den 55,5 Millionen Euro Gesamtkosten hat das Land Rheinland-Pfalz 51,5 Millionen Euro übernommen, wie das Umweltministerium in Mainz am Montag mitteilte. Die Mauer soll bei Hochwasser rund 17 000 Anwohner in den drei Koblenzer Stadtteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim schützen. Zur Fertigstellung wird Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) an diesem Donnerstag (15. August) in der Rhein-Mosel-Stadt erwartet. Zu den jüngsten Bauarbeiten gehörten etwa der Umbau eines Hochwasserpumpwerks und die Sanierung von Deichen.