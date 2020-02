Köln (dpa/lnw) - Der Rhein ist zwar stellenweise über die Ufer getreten - kritisch wird das Hochwasser in NRW nach Expertenmeinung aber wohl nicht. Die Pegelstände des Rheins bei Köln und Bonn sollten im Laufe des Donnerstags ihren Höchststand erreichen. Nach Angaben der Hochwassermeldezentrale werde der Wasserstand auf bis zu 7,45 Meter in Bonn und 8,10 Meter in Köln steigen. "Es wird vermutlich keine größeren Überschwemmungen geben", sagte eine Sprecherin der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe am Donnerstag.

Einschränkungen für den Schiffsverkehr gibt es seit Mittwochmorgen im Bereich Köln, seit dem frühen Donnerstagmorgen auch im Bereich Düsseldorf. Schiffe dürfen nur noch mit maximal 20 Stundenkilometer und in der Flussmitte fahren. Zudem müssen sie mit Sprechfunk ausgestattet sein, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte. Bereits am Mittwoch wurden Uferbereiche entlang des Niederrheins stellenweise überflutet.

Nach Angaben der zuständigen Hochwassermeldezentrale in Mainz sollen die Scheitel an den weiter flussabwärts gelegenen Messstellen in Nordrhein-Westfalen am Freitag erreicht werden. Die Experten rechnen mit 7,70 Metern in Düsseldorf, 9,20 Metern in Duisburg-Ruhrort und 8,65 Metern in Wesel. Danach werde der Pegelstand überall langsam zurückgehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen erwartet vor Samstag keinen Regen, so dass genügend Zeit bleibe, dass die Pegelstände wieder sinken können. "Wir haben ein Hochdruckgebiet über ganz Deutschland", sagte ein Meteorologe.

Zum Beginn der neuen Woche erwarten die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe dann eine neue Hochwasserwelle. In der Nacht zum Montag könne es recht viel Regen geben. Allerdings werde voraussichtlich nicht so viel regnen, dass der Wasserstand des Rheins wieder bis auf die Werte von Donnerstag und Freitag ansteigen werde, sagte der DWD-Meteorologe.