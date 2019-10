Jemgum (dpa) - Mit Beginn der Sturmflutsaison im Herbst rücken die niedersächsischen Deiche wieder verstärkt in den Blick der Küstenschützer. Experten begutachten in diesen Wochen bei Deichschauen den Zustand der Bauwerke, die größtenteils von Hauptdeichverbänden unterhalten werden. Umweltminister Olaf Lies (SPD) macht sich am heute (11.00 Uhr) ein Bild von den Anlagen der Rheider Deichacht im Landkreis Leer nahe der Grenze zu den Niederlanden. Pro Jahr investiert das Land etwa 60 Millionen Euro in den Küstenschutz zwischen Ems und Elbe und auf den ostfriesischen Inseln.