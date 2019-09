Neues Schöpfwerk zum Hochwasserschutz in Eich eröffnet

Eich (dpa/lrs) - Nach zwei Jahren Bauzeit ist ein neues Schöpfwerk zum Hochwasserschutz im rheinhessischen Eich offiziell in Betrieb genommen worden. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) sprach bei der Eröffnung am Mittwoch von einem "wichtigen Baustein", um Hunderttausende Menschen vor Starkregen und Überschwemmungen zu schützen. Bei Hochwasser soll das Werk den Abfluss von Gewässern in den Rhein sicherstellen.

Das neue Schöpfwerk löst ein Bauwerk aus dem Jahr 1928 ab. Wegen Baumängeln und weil eine zusätzlichen Pumpe gebraucht wurde, war die neue Anlage nötig geworden. Die neue Pumpe sei auf den Einsatz eines noch zu errichtenden Reserveraums für Extremhochwasser angelegt. Auf einer Fläche von rund 850 Hektar soll ein Rückhalteraum für 28 Millionen Kubikmeter Wasser entstehen.

Der Bau des neuen Schöpfwerks kostete nach Angaben des Umweltministeriums 5,68 Millionen Euro. Davon zahlt Rheinland-Pfalz 40 Prozent, für den Rest kommt der Bund auf, da der Neubau Teil des nationalen Hochwasserschutzprogramms ist. Insgesamt hat Rheinland-Pfalz laut Höfken bereits eine halbe Milliarde Euro in den Hochwasserschutz am Oberrhein investiert.