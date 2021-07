Hochwasser in Deutschland

Von Benjamin von Brackel

Ganze Ortschaften sind verwüstet, mehr als 170 Menschen tot. Aber warum sind die Warnungen vor starken Regenfällen nicht in den betroffenen Gebieten angekommen? Vor allem am Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gab es nach dem Hochwasser viel Kritik. Miriam Haritz leitet in Bonn die Abteilung Krisenmanagement.