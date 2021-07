Bundesinnenminister Horst Seehofer äußert sich zuversichtlich, dass das sogenannte Cell Broadcast - also Warnmeldungen an die Bevölkerung via Mobilfunk - rasch eingeführt werden könne. "Ich glaube, man kann das in diesem Jahr hinbringen", sagt Seehofer vor einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages in Berlin. Er wisse um die Bedenken, etwa der Netzbetreiber. "Wenn man will, kann man Berge versetzen - nur nicht die Zuständigkeiten der Länder", fügt der CSU-Politiker hinzu.

Die SPD wirbt derweil für eine Verfassungsänderung, um dem Bund mehr Kompetenzen beim Katastrophenschutz auch in Friedenszeiten zu geben. Die strikte Trennung zwischen Katastrophenschutz bei den Ländern und Zuständigkeit des Bundes für Zivilschutz im Verteidigungsfall ist nach Einschätzung des SPD-Innenpolitikers Sebastian Hartmann nicht mehr zeitgemäß. "Heutige Bedrohungslagen - gerade das Stichwort Cyberangriffe auf Krankenhäuser, Wasserver- und -entsorgung - haben schnell auch in Friedenszeiten Situationen, wo Länder überfordert sind", sagte Hartmann bei Welt-TV. "Deshalb muss der Bund bei Lagen, die das gesamte Bundesgebiet betreffen oder die Länder überfordern würden alleine, auch eingreifen können. Da werden wir um eine Diskussion über eine Verfassungsänderung nicht herumkommen", sagt Hartmann.

Bundesinnenminister Seehofer hatte zuletzt für mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern geworben, sagte aber, an den Zuständigkeiten solle sich nichts ändern. (26.07.2021)

Kreis Euskirchen: Noch immer muss das Wasser abgekocht werden

Die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen auch mehr als zehn Tage nach der Flutkatastrophe nicht wieder vollständig hergestellt. "Wir sind immer noch nicht bei hundert Prozent", sagte ein Sprecher des Kreises. In weiten Teilen von Bad Münstereifel und im Stadtgebiet von Euskirchen müsse das Wasser weiterhin abgekocht werden. Zudem seien noch nicht alle Gebiete wieder komplett mit Strom versorgt. Währenddessen schreiten die Aufräumarbeiten weiter voran. "Die Müllberge verschwinden langsam", sagte der Sprecher. "Aber es ist auch noch jede Menge zu tun." Zudem seien die Bachläufe und Abflüsse in den vergangenen Tagen auf Treibgut kontrolliert worden, um für eventuelle neue Regenfälle gewappnet zu sein. (26.07.2021)

Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in Berlin

In Berlin und Brandenburg sind am frühen Sonntagabend heftige Gewitter niedergegangen. Die Berliner Feuerwehr teilte auf Twitter mit, sie befinde sich im "Ausnahmezustand_Wetter". Einsätze würden priorisiert abgearbeitet, es könne beim Notruf 112 zu Wartezeiten kommen. Eine Sprecherin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte, um 19 Uhr habe es in Berlin-Buch 50 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben, in Berlin-Marzahn etwa 40 Liter. Am Berliner Flughafen (BER) kam es zu zahlreichen Verspätungen, die Abflüge stauten sich.

Der Deutsche Wetterdienst hatte auch für Brandenburg gewarnt, etwa für Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree und Spree-Neiße, die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Dahme-Spreewald sowie die Stadt Cottbus. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, Überflutungen von Kellern und Straßen sowie über Ufer tretende Bäche und Flüsse seien möglich.

Auch in Teilen Bayerns tobten am Sonntag heftige Unwetter - insbesondere in den Landreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim war die Feuerwehr im Einsatz, um Schäden zu beseitigen. Unter einem umgeworfenen Hochstand wurde ein toter Jäger gefunden.

In den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist es hingegen nahezu trocken geblieben. Auch dort war vor heftigen Unwettern am Wochenende gewarnt worden, es wurde angeboten, Ortschaften zu evakuieren. Nach einigen Niederschlägen am Samstagnachmittag habe es in der Nacht in den Regionen kaum noch geregnet, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts. (25.07.2021)

Regen löst in London Verkehrschaos aus

Heftige Regenfälle und Gewitter haben am Sonntag in London für Verkehrschaos gesorgt. Mehrere Straßen, U-Bahn-Stationen und ein Tunnel wurden wegen Überflutung geschlossen, wie unter anderem die BBC berichtete. Auf Bildern war zu sehen, wie Busse und Autos von Wassermassen ausgebremst wurden. In vielen Bereichen der Stadt führte das zu großen Verzögerungen im Verkehr.

Die Feuerwehr sprach bereits am frühen Abend von mehreren Hundert Anrufen wegen vollgelaufener Keller oder überfluteter Straßen. Die Behörden warnten für mehrere Regionen im Südosten Englands vor weiteren Überflutungen und rieten von unnötigen Fahrten ab. Ein 28-jähriger Radfahrer sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, er sei in London geboren und aufgewachsen, habe aber so etwas noch nie in der Stadt gesehen. (25.07.2021)

Belgien erneut von Unwetter stark betroffen

In Belgien sind bei erneuten Unwettern zahlreiche Autos weggeschwemmt und Menschen in Sicherheit gebracht worden. In der Stadt Dinant blockierten die vom Wasser mitgerissenen Fahrzeuge einen Bahnübergang, wie die Nachrichtenagentur Belga am Samstagabend unter Berufung auf das Bahnunternehmen Infrabel berichtete. Der Bahnverkehr sei wegen des Hochwassers Mitte Juli aber bereits eingestellt gewesen. In der Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz seien wegen des Wetters Häuser evakuiert worden. Die Stadt liegt nur etwa 100 Kilometer westlich von Aachen. "Es ist eine Katastrophe", zitiert Belga die Feuerwehr.

Auf Bildern in einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTBF ist zu sehen, wie sich Straßenzüge in reißende Flüsse verwandelt haben. Neben Namur und Dinant seien noch weitere Städte und Dörfer betroffen, berichtete Belga. Unter anderem wurde von Erdrutschen in Wallonisch-Brabant südlich von Brüssel berichtet. In der Provinz Antwerpen im Norden des Landes habe es wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr gegeben. Es sei Wasser in Häuser geströmt, zudem habe ein Blitz ein Haus getroffen. Über Tote oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Ähnlich wie in Deutschland war es auch in Belgien vor gut einer Woche zu heftigem Unwetter mit Todesopfern gekommen. Nach Angaben vom Freitag starben 36 Menschen. (25.07.2021)

Innenminister fordern mehr Geld für Sirenen-Förderprogramm

Die Innenminister aus Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen fordern eine Aufstockung der Gelder bei dem neuen Sirenen-Förderprogramms der Bundes. Eine Einmalzahlung von 90 Millionen Euro sei nur ein Bruchteil des wirklich benötigten, sagte Niedersachsens Ressortchef Boris Pistorius (SPD) der Welt am Sonntag. Dabei sei der Bund in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wieder ein bundesweit funktionierendes Warnsystem installiert werde.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, das Programm sollte noch deutlich aufgestockt werden. Gerade nachts und bei drohenden Lebensgefahren brauche man den durchdringenden Sirenenwarnton, um möglichst alle Bürger zu erreichen. NRW-Amtsinhaber Herbert Reul (CDU) erklärte, wenn noch mehr Geld bereit stünde, könnten die Kommunen noch mehr in die Warn-Infrastruktur investieren.

EU-Hilfe: Angebot beim Wiederaufbau

Bei der Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe bietet die EU-Kommission Deutschland Hilfe an. "Mit Blick auf die Wiederaufbauphase nach dem Desaster hat die EU eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen", sagt der zuständige EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, der Welt am Sonntag. Mit Hilfe des "EU-Solidaritätsfonds" könne "ein Teil der Kosten, die den Behörden bei Notfalleinsätzen und beim Wiederaufbau entstehen, übernehmen."

Zusätzlich biete die EU-Kommission zahlreiche Informationen und Programme an, um die Mitgliedsländer bei einem besseren Katastrophenschutz zu unterstützen. Deutschland habe anders als Belgien bisher bei der Flutkatastrophe keine EU-Hilfe angefordert, erklärt der EU-Kommissar. "Vielmehr bot Deutschland entsprechend seinen Kapazitäten Hilfe für Belgien an." (25.07.2021)

THW-Vizepräsidentin: Ehrenamtliche von "Querdenkern" beschimpft

Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) werden bei ihren Einsätzen in westdeutschen Flutgebieten teils gestört und verbal angegriffen. "Das geht dann soweit, dass unsere Helferinnen und Helfer beschimpft werden", sagte die Vizepräsidentin des THW, Sabine Lackner, am Samstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/NTV.

"Wenn sie mit Einsatzfahrzeugen unterwegs sind, werden sie mit Müll beschmissen", fügte Lackner hinzu. Es handele sich bei den Angreifern vor allem um so genannte "Querdenker" oder Menschen aus der Prepper-Szene, die sich als Betroffene der Flutkatastrophe ausgäben, sowie einige frustrierte Flutopfer.

Teils seien die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit auch von Menschen gefilmt worden, die sich nicht als Pressevertreter erkenntlich gemacht hätten, sagte Lackner. Es seien noch keine Einsätze wegen der Vorfälle abgebrochen worden, doch die Situation sei für die ehrenamtlichen Helfer psychisch belastend. "Ich bin unseren Einsatzkräften unendlich dankbar, dass sie recht unerschrocken weitermachen", so Lackner. Zum Schutz habe das THW veranlasst, dass die Kollegen ihr Namensschild von der Kleidung abnehmen durften.

Die Polizei Koblenz zeigte sich bestürzt über die Berichte. "Sollte die Polizei von einem solchen Vorfall Kenntnis erhalten, werden wir sofort und mit aller Entschiedenheit dagegen vorgehen", schrieb sie auf Twitter. Derzeit könne die Polizei in Koblenz die Schilderungen aber "in keiner Weise" bestätigen. "Wir selbst haben erst aus den Medien von diesem angeblichen Vorfall erfahren und dies sofort beim THW und unseren Polizeikräften überprüft", so die Polizei. (24.07.2021)

Städte- und Gemeindebund: Häuser nicht an gleicher Stelle wieder aufbauen

Der Städte- und Gemeindebund geht davon aus, dass viele der bei der Flut zerstörten Gebäude nicht genau so wieder aufgebaut werden können. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte im Deutschlandfunk, dass es eine Diskussion darüber geben müsse, ob man jedes Haus wieder dort errichten sollte, wo es gestanden habe. Das sei hart für den Eigentümer, im sächsischen Grimma habe man den Menschen nach dem Hochwasser 2002 ein anderes Grundstück angeboten. Auch viele Brücken seien zu niedrig gewesen und deshalb vom Wasser und von treibenden Wohnwagen zerstört worden.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper warnt Gemeinden in den überfluteten Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ebenfalls vor einem Wiederaufbau der Häuser an gleicher Stelle. Man sollte sich fragen, ob dies wirklich Sinn mache, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Hochwasser könne jederzeit wiederkommen und nachhaltige Schutzmaßnahmen seien in diesen Gebieten nicht möglich. "Da kann man nicht einfach Deiche bauen", sagte Trümper, dessen Stadt 2002 und 2013 überflutet wurde. Er sei auch nicht der Meinung, dass die Menschen in den Gebieten zu wenig gewarnt worden seien. "Die Menschen haben gewusst, wie viele Liter Wasser auf sie zukommen. Das lief doch Tage vorher schon im Radio hoch und runter." Er glaube nicht, dass die Menschen freiwillig ihre Häuser verlassen hätten, wenn noch mehr gewarnt worden wäre. (24.07.21)