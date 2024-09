Experten erwarten für Elbe tagelanges Hochwasser

Am Wochenende geht es los, am schlimmsten aber könnte es Mitte der Woche werden: So lassen sich die Prognosen des sächsischen Landeshochwasserzentrums für die Elbe verstehen. Voraussichtlich am Samstagabend werde am Pegel Schöna die Alarmstufe 1 erreicht, für Dresden wird damit am frühen Sonntagmorgen gerechnet, schreiben die Experten. Riesa wird nach aktuellem Stand im Laufe des Sonntags betroffen sein, Torgau am Montag. „Die Wasserstände werden weiter sehr schnell bis in den Bereich der Alarmstufe 3 ansteigen“, so die Experten. Die höchsten Wasserstände an den sächsischen Elbepegeln werden derzeit von Mittwoch und Donnerstag kommender Woche an erwartet.



Ursache für das Anschwellen der Elbe sind heftige Regenfälle im Einzugsgebiet von Elbe und Moldau in Tschechien. Nachdem es schon in den vergangenen 24 Stunden dort ergiebig geregnet habe, würden bis Montag weitere Niederschläge von 100 bis 250 Litern pro Quadratmeter erwartet, so die Experten.