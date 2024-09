Die Lage im Ausland am Montagmorgen

Österreich

In Niederösterreich, das bereits am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt wurde, verlief die Nacht auf Montag ruhig, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Doch die Lage bleibt angespannt: Am Montag würden regional erneut bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, sagt die Ministerpräsidentin Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner. Ein großes Problem seien inzwischen die Dämme. „Es besteht höchste Dammbruchgefahr“, heißt es vonseiten der Behörden. Das öffentliche Leben ruhe weitgehend. Mehr als 200 Straßen in Niederösterreich seien gesperrt, 1800 Gebäude geräumt, viele Schüler und Kinder seien zu Hause geblieben, sagt Mikl-Leitner. Rund 3500 Haushalte seien aktuell ohne Strom. Die Höhe der Schäden sei momentan nicht abzuschätzen.



Laut den Wetterfachleuten des Senders ORF sind von Tirol bis ins östliche Österreich an manchen Orten ebenfalls große Niederschlagsmengen möglich.



Die Hauptstadt Wien ist auch am Montag von massiven Problemen im öffentlichen Personenverkehr betroffen - obwohl die Wasserstände zurückgingen. Die meisten U-Bahnlinien fuhren zu Beginn der Arbeitswoche nur auf Teilstrecken. Das staatliche Bahnunternehmen ÖBB führt derzeit keine Züge auf den südlichen und westlichen Verbindungen von und nach Wien.

Polen

Angesichts der schweren Verwüstungen bei Überschwemmungen im Südwesten Polens hat Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett zu einer Krisensitzung am Vormittag einberufen. Er habe ein Dekret zur Ausrufung des Katastrophenzustands vorbereitet, das vom Kabinett abgesegnet werden soll. Der Regen hat an der Grenze zu Tschechien zu Hochwasser geführt.



In der Nacht war besonders die Kleinstadt Nysa in der Region Oppeln betroffen. Das Wasser aus der Glatzer Neiße, einem Nebenfluss der Oder, drang in die Notaufnahmestation des örtlichen Kreiskrankenhauses ein, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Insgesamt 33 Patienten wurden von dort mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht, darunter Kinder und Schwangere.



Die Stadt Breslau (Wroclaw) in Niederschlesien bereitet sich auf eine Flutwelle vor. Bürgermeister Jacek Sutryk rief Hochwasseralarm für die Stadt an der Oder aus. Zu den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen gehörten die Überwachung der Deiche rund um die Uhr, die Kontrolle und der Schutz von Kanälen sowie die Schließung von Deichübergängen, sagte Sutryk.