Eine Woche nach Beginn der Hochwasserkatastrophe hat die Bundesregierung Soforthilfen für die Opfer auf den Weg gebracht. Sie will zunächst bis zu 200 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bereitstellen, wie aus der Vorlage hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt und die das Kabinett am Mittwoch billigte. Die Details stellen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) zur Stunde vor. Die Regierung geht davon aus, dass die Länder ebenfalls so viel Geld bereitstellen - das macht zusammen 400 Millionen Euro.

Die Soforthilfe sei zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur sowie zur Überbrückung von Notlagen gedacht, heißt es in der Vorlage. "Ziel dieser finanziellen Hilfen soll die Beseitigung unmittelbarer Schäden an Gebäuden, land- und forstwirtschaftlichen Produktionsmitteln, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, und der kommunalen und der wirtschaftsnahen Infrastruktur vor Ort sowie die Überbrückung von Notlagen sein." Wenn die 400 Millionen Euro nicht reichen sollten, werde man mehr Geld zur Verfügung stellen, sagte Scholz.

Für den längerfristigen Wiederaufbau der Infrastruktur will sich der Bund mit den Ländern ebenfalls auf ein gemeinsames Programm einigen. Darüber beraten werden soll aber erst nächste oder übernächste Woche, wenn "der aktuelle Gesamtschaden besser abgeschätzt" werden könne. Die Reparatur der Schäden an Bundesstraßen, Autobahnen und Bahnstrecken werde der Bund selbst übernehmen, sagte Seehofer. Geplant ist außerdem, dass die Pflicht, bei Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden zu müssen, in bestimmten Fällen aufgehoben wird. Die nämlich wäre dann nicht nötig, wenn staatliche Unterstützung zu erwarten ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, wie er am Dienstagabend im "Heute Journal" des ZDF sagte. Manche Kommunen hätten bereits mit der Auszahlung von Bargeld begonnen. Zuvor schon hatte Rheinland-Pfalz Soforthilfen von bis zu 3500 Euro pro Haushalt beschlossen. Das Geld soll ohne Bedürftigkeitsprüfung über die Kreisverwaltungen ausgezahlt werden - ebenso wie mehr als 6,2 Millionen Euro, die als Privatspenden auf einem eigenen Konto der Landesregierung eingegangen sind. Bayern will 50 Millionen Euro für Hochwasseropfer im Freistaat bereitstellen. (21.07.2021)

THW rechnet nicht mehr damit, Überlebende zu finden

Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks (THW), Sabine Lackner, sieht kaum Chancen, knapp eine Woche nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands noch Überlebende zu finden. "Wir suchen aktuell noch nach Vermissten, etwa beim Räumen der Wege oder Auspumpen der Keller", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Zu diesem Zeitpunkt ist es aber leider sehr wahrscheinlich, dass man Opfer nur noch bergen kann, nicht mehr retten."

Die Zahl der Hochwasser-Todesopfer war innerhalb knapp einer Woche bis zum Dienstag auf mehr als 170 gestiegen. Aus Rheinland-Pfalz wurden 122 und aus Nordrhein-Westfalen 48 Unwetter-Tote bestätigt, aus Bayern einer. Auch am Dienstag wurden noch Menschen vermisst - allein 155 im besonders betroffenen Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz und fünf im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. In Ahrweiler gelten etwa 40 000 Menschen als betroffen von den Folgen des verheerenden Hochwassers und der Flut. (21.07.2021)

Tourismus in der Krise: Auf Corona folgt Hochwasser

Verwüstete Campingplätze, zerstörte Ferienhäuser und Hotels, beschädigte Brücken, Gleise und Straßen: Die Hochwasserkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands trifft den Tourismus in den betroffenen Gebieten hart. "Für die Gastgeber, die nach dem langen Corona-Lockdown nun im schlimmsten Fall ihre Existenzgrundlage verloren haben, ist es eine absolute Katastrophe", berichtet Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbandes. Insbesondere die Regionen im ländlichen Raum seien dringend auf den Tourismus angewiesen. "Das ganze Ausmaß der Flut und die Effekte auf den Tourismus lassen sich derzeit allerdings noch nicht abschätzen", sagte Schwefel.

Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise im stark betroffenen Kreis Ahrweiler so gut wie keine Wirtshäuser oder Hotels, die innerhalb der kommenden zwölf Monate wieder Gäste bedienen könnten. "Die zerstörte Infrastruktur, die kaputten Gebäude aber beispielsweise auch die fehlende Gasversorgung geben wenig Anlass zur Hoffnung", sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann.

Zahlreiche Urlaubsgäste würden ihre Buchungen auch in Landesteilen stornieren, die überhaupt nicht von den Überflutungen betroffen waren, wie beispielsweise Rheinhessen oder die Pfalz. "Wir gehen davon aus, dass trotz Hochsaison Tausende von Betten leer bleiben", sagte Haumann. Das liege daran, weil das Bundesland insgesamt als Katastrophengebiet betrachtet werde. Dabei seien selbst Urlaubsgebiete entlang der Mosel mittlerweile schon wieder auf Gäste eingestellt.

Nach ersten Schätzungen des Bundesverbandes der Campingwirtschaft (BVCD) in Deutschland sind vier Campingplätze in Nordrhein-Westfalen und elf in Rheinland-Pfalz so verwüstet, dass sie auf unbestimmte Zeit nicht öffnen können. Bundesweit gibt es mehr als 3000 Campingplätze, die in der Regel etwa 70 Prozent ihres Umsatzes in den Ferienmonaten Juli und August machen. "Hoffnung macht, dass es bisher überdurchschnittlich viele Buchungen für September gibt", sagte BCD-Geschäftsführer Christian Günther. "Wir sehen Corona-Nachholeffekte." (21.07.2021)

Debatte über Verbesserung der Warnsysteme

Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks (THW), Sabine Lackner, warnt vor schnellen Schuldzuweisungen, wonach ein besseres Warnsystem Tote hätte verhindern können. "Natürlich werden wir die Abläufe aufarbeiten müssen. Aber ich finde diese Debatte drei bis vier Tage nach der Katastrophe unglücklich." Sie riet davon ab, "jetzt von Versagen zu sprechen und Schuldige zu suchen". Nach wie vor stünden viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz, viele Maßnahmen der Unterstützung liefen noch.

Künftig benötige man wieder mehr bewährte Alarmsysteme, so Lackner. "Wieso nicht mit Lautsprechern vor Ort auf den Straßen warnen, wie zum Beispiel auch bei einem Bombenfund? Auch viele Sirenen sind in den letzten Jahren abgeschafft worden, die braucht es." Zugleich mehren sich die Forderungen, die Bevölkerung künftig auch mit SMS-Warnmeldungen aufs Handy zu versorgen. Eine Möglichkeit, für die sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits offen gezeigt hatte. (21.07.2021)

Bundeskabinett will Ländern die Kosten für Rettungseinsätze erlassen

Nach der Hochwasserkatastrophe hat die Bundesregierung neben den Soforthilfen für Betroffene und einem Fonds zum Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur weitere Hilfen für die Länder. Sie will ihnen die Kosten für Rettungseinsätze von Bundespolizei, Technischem Hilfswerk (THW) und Bevölkerungsschutz erlassen. Auch Einsätze von Bundeswehr-Soldaten sollen ihnen nicht in Rechnung gestellt werden. Üblicherweise streckt er dafür das Geld vor, holt es sich dann aber von den Bundesländern wieder - dies soll bei der Hochwasserkatastrophe nun nicht der Fall sein.

Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch außerdem den ersten Teil einer neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz beschließen. Zunächst soll eine "Nationale Reserve Gesundheitsschutz" aufgebaut werden. Mittelfristig soll aber auch die Vorsorge für Krisen wie Hochwasser und größere Brände verbessert werden. Geplant ist ein gemeinsames Krisenzentrum von Bund und Ländern, in dem auch Hilfsorganisationen mitwirken.

Der Präsident des Städtetags, Burkhard Jung, warnte davor, die Kompetenzen beim Katastrophenschutz zu zentralisieren. "Wir warnen vor unüberlegten Schnellschüssen. Die föderale Struktur mit den unterschiedlichen Rollen von Bund, Ländern und Kommunen bleibt richtig, weil Katastrophen vor Ort auftreten und rasch bewältigt werden müssen", sagte Jung der Rheinischen Post.

Eine Woche nach Beginn der verheerenden Überflutungen treten die Schäden an der Infrastruktur immer deutlicher zutage - mit zerstörten Straßen, Bahngleisen, Brücken, Mobilfunkmasten, Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Zur Bewältigung all dessen will Deutschland auch Geld aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. Derzeit rechnet der Bund mit Schäden von mindestens zwei Milliarden allein an Straßen und Schienen. Nach Angaben der Deutschen Bahn haben die Wassermassen allein sieben Regionalstrecken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so stark beschädigt, dass man sie neu bauen oder umfangreich sanieren müsse. Gleise auf rund 600 Kilometern seien betroffen. (21.07.2021)