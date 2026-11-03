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Bergrettung„Bei solchen Bedingungen lässt man niemanden am Berg zurück“

Lesezeit: 5 Min.

14-stündiger Rettungseinsatz am Hochkönig: Zwei Wanderer aus Deutschland hatten ihren entkräfteten Kumpel am Klettersteig zurückgelassen.
14-stündiger Rettungseinsatz am Hochkönig: Zwei Wanderer aus Deutschland hatten ihren entkräfteten Kumpel am Klettersteig zurückgelassen.
Foto: Bergrettung Mühlbach/dpa

Bei Neuschnee steigen drei junge Männer in einen anspruchsvollen Klettersteig am Hochkönig ein. Als einer von ihnen nicht mehr kann, gehen die anderen beiden ohne ihn weiter. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt.

Von Titus Arnu

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1700 Höhenmeter Aufstieg, enge Scharten, luftige Grate, kräftezehrende Kletterei über das Teufelshörndl und den Kummetstein: Der „Königsjodler“ am Hochkönig zählt zu den längsten und anspruchsvollsten Klettersteigen der Ostalpen. Bei optimalen Bedingungen – trockener Fels und milde Temperaturen – brauchen gute Bergsportler für Auf- und Abstieg zwölf bis 13 Stunden.

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