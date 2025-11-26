Bei einem Großbrand in mehreren Wohnblöcken in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. 279 Menschen werden noch vermisst, wie der Hongkonger Regierungschef John Lee in der chinesischen Sonderverwaltungsregion sagte.

Die Behörden haben das Feuer, das am Nachmittag (Ortszeit) in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war, in die höchste Alarmstufe 5 kategorisiert. Zur Brandursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben.

Riesige Rauchsäulen steigen in den Himmel über Hongkong. (Foto: YAN ZHAO/AFP)

Unter den Toten ist den Angaben zufolge auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam in ein Krankenhaus, wo er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Berichten zufolge hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Die Gebäude waren offenbar alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigen große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufsteigen. Auch ist zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Im Inneren einzelner Wohnungen sind Feuerherde zu erkennen.

Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden.

Wie die Hongkonger South China Morning Post berichtet, sind mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Mehr als 700 Menschen suchen aktuell Unterschlupf in Notunterkünften.