Es ist (zu) heiß in Europa: An vielen Orten im Süden und Westen warnen die Behörden vor gesundheitsgefährdender Hitze, Waldbränden und Dürre. In Spanien und Montenegro sind bei Bränden zwei Männer ums Leben gekommen, auf Sardinien stirbt ein Vierjähriger an Überhitzung. Auch in Deutschland rechnet der Wetterdienst am heutigen Mittwoch mit Spitzenwerten um die 37 Grad Celsius. Die Hitzelage in der Übersicht.
Spanien
Bei einem Waldbrand nördlich von Madrid ist ein Mann ums Leben gekommen. Der etwa 50-Jährige sei am Montagabend mit schweren Verbrennungen in einem Haus der Siedlung Tres Cantos gefunden worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Er habe Verbrennungen von 98 Prozent seiner Haut erlitten und sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben.
In Videos war zu sehen, wie Feuerwehrleute dort zwischen Häusern, in Vorgärten und auf den Straßen gegen Flammen kämpften, die überall aus Hecken, Gebüschen, Bäumen und Gebäuden schlugen. Die extreme Hitze in weiten Teilen des Landes mit Höchsttemperaturen weit über 40 Grad dörrt die Vegetation aus. Im Sommer hat es zudem kaum geregnet.
Während diese Brände nahe Madrid mittlerweile unter Kontrolle gebracht wurden, kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen Brände in León, Zamora, Ourense und Cádiz. In der Provinz León im Nordwesten mussten mehr als 3000 Menschen wegen Waldbränden in Sicherheit gebracht werden, wie die Zeitung El Diario berichtet.
Montenegro
In Montenegro kam ein Soldat während der Löscharbeiten eines Waldbrandes ums Leben, als ein Wassertank umkippte und auf ihn stürzte. Ein weiterer Soldat sei dabei schwer verletzt worden, berichteten montenegrinische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
Die Wälder brennen an mehreren Stellen vor allem im Umkreis der Hauptstadt Podgorica, aber auch in der Nähe der Küste bei Budva sowie im Norden des Landes nahe der Grenze zu Serbien. Hilfe beim Löschen kam aus Serbien und Kroatien sowie aus Italien.
Albanien
In Albanien wurden am Dienstag mindestens vier Dörfer im bergigen Zentrum des Landes wegen der sich ausweitenden Brände evakuiert. Über die Zahl der betroffenen Menschen gab es bislang keine Angaben. Zwischenzeitlich wurden Dutzende Brände gelöscht, danach brachen andere Feuer aus. Die Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung als Ursache aus.
Italien
Das afrikanische Hochdruckgebiet Caronte hat das Urlaubsland nach wie vor fest im Griff. Mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius haben die Behörden für 16 Städte die höchste Stufe der Hitzewarnungen ausgerufen, beispielsweise für Bologna, Florenz, Mailand, Perugia, Turin und Rom. Ungewöhnlich heiß ist es gerade auch in Südtirol: In Bozen sollen die Temperaturen ebenfalls auf 37 Grad steigen. Die Hitze soll noch bis Ende der Woche anhalten.
Laut italienischen Medienberichten ist auf Sardinien ein Vierjähriger an einem Hitzeschlag gestorben. Er soll alleine in einem geparkten Auto gewesen sein.
Frankreich
Eine Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius versetzt Frankreich in einen Ausnahmezustand. In großen Teilen des Landes mahnte der Wetterdienst Météo France die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht angesichts der Hitze. Für 14 Départements wurde die höchste Hitzewarnstufe Rot erlassen, in 64 weiteren Départements gilt die Warnstufe Orange. Die Wetterlage führt in etlichen Städten zu einer erhöhten Ozonbelastung und einer Verschlechterung der Luftqualität. An der Côte d’Azur heizte sich das Mittelmeer, etwa bei Nizza, auf 26 Grad auf.
Etliche Städte reagierten mit innovativen Maßnahmen zur Bewältigung der Hitzewelle. Um der Bevölkerung die Möglichkeit zur Abkühlung zu verschaffen, hält die Großstadt Lyon etwa einen Park die ganze Nacht über geöffnet, damit Menschen dort unter freiem Himmel übernachten können. Zwei klimatisierte Museen öffneten zudem kostenlos ihre Türen, um Menschen einen kühlen, erfrischenden Raum zu bieten. In Bordeaux im Südwesten wurde ein Zentrum geöffnet, in dem Obdachlose Schutz vor der Hitze finden sollen.
Die Staatsbahn SNCF strich wegen der Hitze erneut bis zum Freitag mehrere Intercity-Zugverbindungen auf den Strecken Paris–Clermont-Ferrand und Bordeaux–Marseille. Befürchtet wird, dass die Klimaanlagen in den älteren Zügen, die auf diesen Verbindungen teilweise eingesetzt werden, den Extremtemperaturen nicht gewachsen sind. Unterdessen bleibt die Waldbrandgefahr in Frankreich angesichts der Trockenheit sehr hoch.