Temperaturen teils weit über 30 Grad werden Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen ins Schwitzen bringen. „Es ist für uns Meteorologen das beherrschende Thema der kommenden Tage – die bevorstehende Hitzewelle“, erklärt Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Bis zur Wochenmitte sollen die Temperaturen jeden Tag steigen. Die bisherigen Höchstwerte dieses Jahres dürften dabei deutlich überboten werden, erwartet der Meteorologe. Als bisheriger Jahresrekord wurden am 22. Juni an der Station Saarbrücken-Burbach 36,2 Grad gemessen.

Am Sonntag kann es laut DWD im Nordosten etwas regnen bei Temperaturen von bis zu 29 Grad. Der Süden hingegen bekommt viel Sonne ab, und es bleibt trocken bei bis zu 35 Grad mit den höchsten Werten am Ober- und Hochrhein.Zum Wochenstart geht es demnach weiter aufwärts mit den Temperaturen: Für Montag ist Sonnenschein bis zu 36 Grad vorhergesagt. Moderater soll es im Norden und Nordosten mit bis zu 28 Grad bleiben. An den Alpen und über dem südwestlichen Bergland kann es am Nachmittag gewittern, örtlich ist auch Starkregen möglich.

Sonnig und mit bis zu 38 Grad kann es am Dienstag noch etwas heißer werden. Im Süden und Südwesten sind auch dann wieder Gewitter möglich, teils mit Starkregen und einzelnen Unwettern. Im Norden und an den Küsten werden 26 bis 30 Grad erwartet.

Auch nach Mittwoch keine echte Abkühlung in Sicht

Den Höhepunkt der Hitzewelle erwarten die Meteorologen dann für Mittwoch mit Temperaturen bis 39 Grad. Am heißesten dürfte es auch dann wieder im Südwesten Deutschlands werden. Die Menschen in Berlin müssen sich zur Wochenmitte auf 36 Grad einstellen, in Hamburg werden um 35 Grad erwartet und im Ruhrgebiet um 37 Grad.

Auch wenn sich für Donnerstag vielerorts kräftige Schauer und Gewitter abzeichnen, sei auch danach kein Temperatursturz absehbar. Die Temperaturen dürften vielerorts weiterhin 30 bis 35 erreichen, lediglich an den Küsten seien dann Höchstwerte unterhalb der 30-Grad-Marke zu erwarten.