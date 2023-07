Amtsärzte regen Siesta in Deutschland an

"Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten", regen die deutschen Amtsärzte an.

Morgens produktiv sein und in der Mittagszeit ein Nickerchen machen? Verbandschef Nießen regt an, sich bei heißen Temperaturen an südlichen Ländern zu orientieren. Auch Gesundheitsminister Lauterbach kann der Idee einiges abgewinnen.

In Deutschland wird es immer wärmer, für viele Menschen ist die Hitze unerträglich. Temperaturen von weit mehr als 35 Grad sind hierzulande im Sommer längst keine Seltenheit mehr. Und die heißen Tage dürften sich wegen des Klimawandels in den kommenden Jahren weiter häufen. Das hat auch Auswirkungen im Arbeitsleben: "Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst", sagt Johannes Nießen, "schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen."

Für den Vorsitzenden des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) liegt es deshalb nahe, dass sich die Menschen in Deutschland künftig an Regionen orientieren, in denen die Hitze längst Alltag ist. Angesichts hoher Temperaturen regen die Amtsärzte die Einführung einer Siesta-Arbeitsweise wie in südlichen Ländern an. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagt Nießen: "Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten."

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kann dem Vorschlag einiges abgewinnen. "Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag", schreibt er auf Twitter. Lauterbach sieht in der Frage allerdings nicht die Politik gefordert. "Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln", so der Gesundheitsminister. "Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll."

Die Grundidee bei der Siesta ist es, in der heißen Zeit am späten Mittag und frühen Nachmittag, wenn man sowieso kaum produktiv arbeiten kann, zur Ruhe zu kommen und bei einem Nickerchen Energie für den Rest des Tages zu tanken. Büros machen dann längere Pausen, in den meisten Läden werden "Geschlossen"-Schilder nach draußen gehängt. Anders als früher gibt es inzwischen in Spanien zwar fast überall Klimaanlagen, aber die Tradition hält sich. Während der Siesta halten allerdings heutzutage die wenigsten Spanier noch wie früher ein Nickerchen. Man geht ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad oder isst mit Familie oder Kollegen länger zu Mittag. Dafür muss man abends natürlich länger arbeiten.

Komplexe Arbeitsanforderungen sollte man bei der Hitze lieber in die frühen Morgenstunden verschieben, ergänzt Mediziner Nießen. Es brauche "ausreichend Ventilatoren und leichtere Kleidung, auch wenn die Kleiderordnung im Büro das nicht erlaubt." Wichtig sei, grundsätzlich viel mehr zu trinken und leichtes Essen in mehreren kleineren Portionen zu sich zu nehmen. "Ein kaltes Fußbad unter dem Schreibtisch wäre eine weitere Möglichkeit, um im Homeoffice für Abkühlung zu sorgen", sagt Nießen dem RND.

Er mahnt, auf erste Alarmsignale von Hitzeerkrankungen zu achten: Das seien etwa starke Kopfschmerzen, trockene heiße Haut, Verwirrtheit, Herzrasen und eine erhöhte Atemfrequenz sowie Erbrechen und Bewusstseinsstörungen. "Hitze kann tödlich sein", warnt Nießen.

Und welche Regeln gelten bei Hitze am Arbeitsplatz? Es liege im Interesse des Arbeitgebers, die Arbeitsbedingungen so auszugestalten, schreibt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK), dass Arbeitnehmer leistungsfähig bleiben und gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden. Grundsätzlich müsse eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur vorhanden sein.

"Übersteigt die Temperatur am Arbeitsplatz 30 Grad, muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen", schreibt die IHK. Welche das genau sind, sei nicht vorgeschrieben. Und wenn es noch heißer wird? Bei mehr als 35 Grad ist der Arbeitsplatz nach der Arbeitsstättenrichtlinie nicht mehr als solcher geeignet. Dann müsse der Arbeitgeber eingreifen, etwa indem er Pausen in kühleren Räumen organisiere.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, Büroräume bei mehr als 35 Grad zu schließen, wenn der Arbeitgeber keine Hilfsmittel wie Luftduschen und Hitzepausen anbietet. Vorstandsmitglied Anja Piel ruft die Arbeitgeber auf, regelmäßig Hitzegefährdungsbeurteilungen zu erstellen, um die Beschäftigten zu schützen. "Arbeit bei Hitze ist für Beschäftigte belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit", sagt Piel dem RND. "Gefährdungsbeurteilungen sind immer noch kein Standard in Betrieben - ein Versäumnis der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und der extremen Sommer vollkommen inakzeptabel ist."