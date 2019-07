24. Juli 2019, 19:00 Uhr Hitze Rekordverdächtig

4o,5 Grad in Geilenkirchen, meldete eine Messstation der Bundeswehr - noch nie war es in Deutschland so heiß.

Gibt es einen neuen Hitzerekord in Deutschland? Eine Messstation der Bundeswehr im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen meldete am Mittwoch 40,5 Grad - der bislang höchste Wert seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 war 2015 mit 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen gemessen worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbar wurde jedoch der Rekord knapp verfehlt: Die Meteorologen maßen 40,2 Grad in Saarbrücken-Burbach. Ihren Angaben zufolge wird die Hitzewelle anhalten, sie könnte vor allem in der Kölner Bucht und am Niederrhein neue Rekordwerte bringen. Der Wetterdienst gab für ganz Deutschland eine Hitzewarnung heraus.

Großes Glück hatte ein Baby, das die Mutter in der Mittagshitze in einem Auto mit geschlossenen Fenstern zurückgelassen hatten. Passanten hätten über den Notruf die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gleichzeitig mit dem ersten Feuerwehrmann sei die Mutter zurück zum Wagen gekommen. Sie sei nur kurz beim Bäcker gewesen, habe aber den Wagenschlüssel im Auto liegen lassen, das sich dann selbst verriegelt habe. Ein Feuerwehrmann habe die Scheibe eingeschlagen, das Baby sei unversehrt aus dem Auto geholt worden.