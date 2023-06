© dpa

Prinz Harry soll vor Gericht in London im Bespitzelungsprozess aussagen. Bei der zivilen Sammelklage gegen den Verlag von "Daily Mirror" und "Sunday Mirror" (MGN) werden exemplarisch die Fälle von mehreren Prominenten verhandelt, die den Journalisten vorwerfen, sie mit illegalen Methoden bespitzelt zu haben. Im Vordergrund steht dabei insbesondere, wie sehr die Führungsebene in die Praktiken verwickelt war. Erwartet wird, dass Harry am Dienstag persönlich in den Zeugenstand tritt.