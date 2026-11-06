Manfred Müller aus Zürich erleidet mit 53 Jahren eine Hirnblutung. Erst versucht er, wieder der Alte zu werden – und verliert um ein Haar alles, was ihm etwas bedeutet. Dann ändert er sein Leben radikal.

Manfred Müller ist wie so oft unter Volldampf, als sein Körper ihn auf brutale Art stoppt. Er hat eben noch für die Kinder und die Nachbarskinder gekocht, ist dann zum Bus geeilt, um rechtzeitig zu einer Weiterbildung zu kommen. Wie aus dem Nichts bekommt er extreme Kopfschmerzen. So stark, dass er sich kaum noch konzentrieren kann.