Zum Hauptinhalt springen

BabykostherstellerErpressungsversuch gegen Hipp: Verdächtiger gefasst

In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden in den vergangenen Wochen laut Polizei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt.
In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden in den vergangenen Wochen laut Polizei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Mit Rattengift in Babynahrung hatte ein Unbekannter versucht, das Unternehmen zu erpressen. Nun wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Eisenstadt ein  39-jähriger Mann in Österreich festgenommen.

Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hipp haben die österreichischen Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 39-jährigen Mann, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Der Verdächtige sei in Österreich festgenommen worden, so die Staatsanwaltschaft.

Details zur Identität des Verdächtigen wurden unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht bekanntgegeben. Der 39-Jährige werde derzeit verhört, hieß es von der Polizei des Bundeslandes Burgenland, die den Mann mit Unterstützung des österreichischen Bundeskriminalamtes festgenommen hatte.

Mit Rattengift in Babynahrung hatte ein Unbekannter versucht, den deutschen Babykosthersteller zu erpressen. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Polizei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser mit Rattengift entdeckt. In einem in Österreich sichergestellten 190-Gramm-Gläschen „Karotten mit Kartoffeln“ fanden die Ermittler insgesamt 15 Mikrogramm Rattengift – welcher Art das Gift war, wurde bis jetzt nicht bekannt. Nach einem zweiten möglicherweise vergifteten Glas in Österreich wurde zuletzt noch gesucht. Das deutsche Sortiment war nach Angaben des Unternehmens im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm nicht betroffen.

„Hipp ist Opfer einer Erpressung“, hatte das Unternehmen im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm am 20. April mitgeteilt. Das Unternehmen schrieb auf seiner Homepage: „Unmittelbar nach Kenntnisnahme haben wir sofort die zuständige Polizei und Behörden informiert und einen internen Krisenstab eingerichtet.“

Mehrfach waren in der Vergangenheit namhafte Unternehmen Ziel von Erpressungsversuchen mit vergifteten Lebensmitteln geworden. Nicht zum ersten Mal war Babynahrung das Ziel.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Wirtschaft in Bayern
:Die Anfänge der Babynahrung

Hans Hipp hat auf dem Dachboden einzigartige Unterlagen seines Großvaters entdeckt. Er hat sie ausgewertet und erzählt in einem Buch über Sorgen und Nöte damaliger Familien sowie über die schwierigen Anfänge der Firma Hipp.

SZ PlusVon Hans Kratzer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite