In diesem Raum werden in der Holman-Justizvollzugsanstalt in Alabama die Hinrichtungen mit Giftspritze ausgeführt. Diese scheiterte bei Kenneth Smith im ersten Versuch, nun soll er mit Gas erstickt werden.

Von Moritz Geier

Jetzt holen sie ihn wieder ein, die Erinnerungen an seinen ersten Todestag. Es war der 17. November 2022. Kenneth Smith hatte sein Henkersmahl schon eingenommen, frittierten Catfish und Garnelen, er hatte seiner Mutter und seinem Enkel gesagt, was er noch sagen wollte, Abschiedsworte durchs Telefon. Dann führten ihn Wärter von der Todeszelle in der William-C.-Holman-Justizvollzugsanstalt im Süden von Alabama in den Hinrichtungsraum.