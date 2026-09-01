Nach der gewaltigen Sturzflut im Himalaja ist die Zahl der Toten in Nepal und Tibet auf mehr als 1000 gestiegen. In ihrer jüngsten Statistik spricht die Polizei in Kathmandu von 1007 Toten allein in Nepal. China hatte zuvor 16 Opfer auf der tibetischen Seite gemeldet.

Viele Leichen sind den Behörden zufolge bei ihrem Fund völlig entstellt und teilweise schon stark verwest. Die Zahl der Todesopfer dürfte in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter steigen.

Die Zahl der Vermissten stieg laut einem Polizeisprecher in Nepal auf fast 4600. In Tibet waren es zuletzt knapp 550. Auch zu Hunderten Ausländern fehlt seit der Katastrophe vom vergangenen Mittwoch jede Spur, darunter mehrere Deutsche. Eine vierköpfige deutsche Familie war hingegen in den Tagen nach der Flut gerettet und mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden.

Sturzflut im Himalaja : Was Nepal jetzt braucht – und worauf es lieber verzichtet Nicht jedes gut gemeinte Hilfsangebot aus dem Ausland hat Kathmandu nach der Sturzflut annehmen können. Jetzt stellt Nepals Regierung klar: Bestimmte Hilfen sind nötig. Und möglichst viele Touristen. SZ Plus Von Thomas Hahn ...

Wie die New York Times berichtet, beziffert ein hochrangiger nepalesischer Regierungsvertreter die Kosten für die Bewältigung der Schäden auf fünf Milliarden US-Dollar. Er teilte der Zeitung zufolge mit, dass sein Land bei dem Sonderfonds der Vereinten Nationen zum Ausgleich von Klimaschäden dringende finanzielle Unterstützung beantragt hat.

Maheshwar Dhakal, der Leiter der Abteilung für Klimawandel im nepalesischen Landwirtschaftsministerium, betonte demzufolge, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel eine Rolle bei dem verheerenden Gletscherabbruch und den Überschwemmungen der vergangenen Woche gespielt habe. Er bezeichnete das Ereignis als Ausdruck einer Ungerechtigkeit: „Diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, leiden am meisten.“ Genau dieses Argument hatte 2023 zur Einrichtung des UN-Sonderfonds geführt.

Eine verheerende Sturzflut aus Wasser, Schlamm, Eis und Geröll hatte vor wenigen Tagen im Grenzgebiet zwischen Nepal und China alles mit sich gerissen, was ihr im Weg stand. Experten zufolge soll ein massiver Gletscherabbruch auf der tibetischen Seite die Flut ausgelöst haben. Viele Dörfer sind völlig zerstört, die Bewohner dort haben alles verloren.

Tausende Einsatzkräfte suchen weiter in den Erdmassen und in verschütteten Tunneln nach Vermissten. Die Such- und Rettungsarbeiten werden immer wieder von weiteren drohenden Sturzfluten und schlechtem Wetter beeinträchtigt.