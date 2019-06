3. Juni 2019, 18:49 Uhr Himalaya Mehrheit der Verschollenen tot

Bei der Suche nach acht Bergsteigern wurden fünf Leichen entdeckt.

Die indische Luftwaffe hat bei der Suche nach acht internationalen Bergsteigern fünf Leichen in der Nanda Devi Bergregion im Himalaya entdeckt. Piloten hätten die Toten in einem Areal gesichtet, in dem eine Lawine abgegangen sei, teilten die Behörden mit. Man gehe davon aus, dass es sich um fünf der Vermissten handele und dass auch die übrigen drei Bergsteiger in der Gegend ums Leben gekommen seien. Rettungskräfte hatten seit dem Wochenende nach den vier Briten, zwei US-Amerikanern, einem Australier und einem Inder gesucht. Sie hatten versucht, einen bisher nicht bestiegenen, 7800 Meter hohen Gipfel zu erklimmen.