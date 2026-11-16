„Hier ist ein Berg, höchstwahrscheinlich der höchste der Welt, ohne einen örtlichen Namen, den wir ausfindig machen könnten“, notierte Andrew Waugh, britischer Landvermesser in Indien, 1856 über „Peak XV“ – und taufte ihn nach seinem Vorgänger George Everest. Heute misst der Gipfel offiziell 8848,86 Meter. So genau kennt man keinen anderen Achttausender, bei manchen schwanken die Angaben bis heute um einige Meter. Und nun sollen sechs weitere dazukommen.

Nepals Tourismusminister Khadak Raj Paudel und Phur Gelje Sherpa, Präsident der Nepal Mountaineering Association (NMA), haben bei der Generalversammlung des Bergsteiger-Weltverbands UIAA Ende Oktober beantragt, sechs Gipfel als eigenständige Achttausender anzuerkennen – Yalung Khang (8505 Meter), Kangchendzönga-Süd (8476) und -Mitte (8473), Yalung Khang West (8077), Lhotse Middle (8410) und Lhotse Shar (8400). Statt 14 gäbe es dann 20 Achttausender, 14 davon in Nepal.

Neu ist der Vorstoß nicht, aber diesmal hat Nepal Fakten geschaffen. „Wir haben 14 Berge über 8000 Meter anerkannt und stellen entsprechend Genehmigungen und Gipfelurkunden aus“, sagt Ram Krishna Lamichhane von der Tourismusbehörde. Nach der klassischen Zählung gibt es acht Achttausender in Nepal. Nach einem nepalesischen Gutachten sind alle sechs neuen Kandidaten eigenständig genug.

Beginnt dann ein neues Wettrennen der Rekordjäger?

Wann ist ein Berg ein Berg? Geografen messen das mit der sogenannten Schartenhöhe: Sie gibt an, wie tief man von einem Gipfel mindestens absteigen muss, um einen höheren zu erreichen. Im Himalaja gelten etwa 500 Meter als Faustregel, in den Alpen sind 100 bis 300 Meter üblich. Yalung Khang, der stärkste Kandidat, kommt auf 135 Meter, Lhotse Middle nur auf 60. Zudem zählt die Dominanz: der Radius, in dem ein Gipfel die höchste Erhebung ist.

Die UIAA hatte sich schon 2024 zurückhaltend geäußert. Sie begrüßt die Debatte, empfiehlt aber, bei den „klassischen“ 14 Achttausendern zu bleiben. Wenn Nepals Regierung aus administrativen Gründen mehr Gipfel anerkennen wolle, sei das ihr gutes Recht. Gegen die Aufspaltung des Kangchendzönga führt der Verband den Namen an: Er bedeute „Fünf Schatzkammern des großen Schnees“ – die Einheimischen sähen die fünf Gipfel also als einen Berg. UIAA-Präsident Peter Muir hielt bei der Versammlung in Kathmandu Unwetterkatastrophen und Klimawandel für wichtigere Themen.

Es geht letztendlich auch ums Geld. Ein Permit für die Besteigung des Everest kostet 15 000 Dollar, Tourismus zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen. Ob neue Achttausender dem armen Land deutlich mehr Devisen bringen, ist zu bezweifeln, denn leicht zu erklimmen ist keiner der Kandidaten. Großer Andrang wie am Everest ist nicht zu erwarten: Den Lhotse Middle erreichte bisher nur eine einzige Expedition, im Jahr 2001, auch die anderen Neu-Achttausender sind selten besucht.

Ang Tshering Sherpa, früherer NMA-Präsident, hält eine Entscheidung über die neuen Achttausender im kommenden Jahr für möglich – der Weg werde aber „lang und mühsam“. Könnte die Jagd nach den 20 Gipfeln ein neues Wettrennen im Höhenbergsteigen auslösen? Der Koreaner Um Hong-gil ist schon unterwegs. Er hat bereits alle 14 offiziellen Achttausender bestiegen – und zudem zwei über 8000 Meter hohe Nebengipfel.