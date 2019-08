Köln (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den italienischen Noch-Innenminister Matteo Salvini scharf kritisiert. "Es ist gut, dass einer der schärfsten Hetzer gegen die Rettung (von Flüchtlingen), Herr Salvini, jetzt nicht mehr in Regierungsverantwortung in Italien ist", sagte Laschet am Samstag in Köln bei einer Feierstunde zum 40-jährigen Bestehen von Cap Anamur. Die Hilfsorganisation war 1979 zur Rettung vietnamesischer Bootsflüchtlinge gegründet worden.

Laschet rief dazu auf, "Geist von 79" wieder wach zu rufen. In einer Zeit, "wo Hass und Rechtspopulismus wieder salonfähig sind und im Parlament vertreten sind, in einer solchen Zeit machen wir heute mal in Köln in Gegenbewegung", sagte Laschet. "Das, was im Südchinesischen Meer möglich gewesen ist, muss doch wohl vor unserer Haustür im Mittelmeer ebenfalls möglich sein."