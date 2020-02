Kiel (dpa/lno) - Der Weiße Ring in Schleswig-Holstein berichtet heute (10.00 Uhr) über seine Hilfen für Kriminalitätsopfer im vergangenen Jahr. Die Landesvorsitzende Manuela Söller-Winkler stellt ihren Jahresbericht in Kiel vor. Sie hatte vor einem Jahr festgestellt, die 2018 ausgebrochene Krise des Vereins habe zu keinem Vertrauensbruch bei Kriminalitätsopfern geführt. Im März 2018 war bekanntgeworden, dass Frauen dem früheren Außenstellenleiter des Weißen Rings in Lübeck sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Im Jahr 2018 hatten sich 1593 Opfer von Straftaten an den Weißen Ring gewandt. 2017 waren es 1518 gewesen.

Feedback