Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr nimmt heute um 8:00 Uhr am bundesweiten sogenannten Twitter-Gewitter teil. Unter dem Hashtag #Hamburg112 können Interessierte am Dienstag die Einsätze der Hamburger Feuerwehr auf Twitter verfolgen. "Wir werden in den 12 Stunden viele große und kleine Einblicke in den Alltag der Feuerwehr Hamburg twittern", so der Leiter der Hamburger Feuerwehr Christian Schwarz. Neben dem Einsatzgeschehen werden auch Eindrücke in den Alltag des Einsatzdienstes der Feuerwehr Hamburg gegeben, wie ein Pressesprecher am Montag mitteilte. Mit dem bundesweiten "Twitter-Gewitter" am 11.2. wird an den in ganz Europa gültigen Notruf 112 erinnert.

Feedback