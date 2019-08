Erfurt (dpa/th) - Nicht Lehrer, nicht Profi-Ersthelfer, sondern Schüler helfen beim Schulsanitätsdienst ihren Mitschülern bei Verletzungen. Das Angebot stoße in Thüringens Schulen auf viel Zuspruch, berichteten Sprecher von Hilfsorganisationen und dem Bildungsministerium vor einem Landestreffen von Schulsanitätsdiensten am Samstag in Erfurt.

Dabei sollten sich mehr als 100 Jugendliche aus verschiedenen Orten Thüringens bei einem Wettbewerb in ihrem Wissen über und ihren Fähigkeiten in Erster Hilfe messen, wie Johannes Walter von der Johanniter Jugend erklärte. Vor allem stehe aber der Austausch unter den Jugendlichen im Fokus.

Die Johanniter bieten mit anderen Hilfsorganisationen die Schulungen für den Schulsanitätsdienst an. "Die Schüler werden dann in Erster Hilfe ausgebildet, so wie etwa die Ersthelfer in Betrieben", sagte Walter. Allein im vergangenen Schuljahr seien 2400 Schüler mit dem Angebot erreicht worden, teilte ein Ministeriumssprecher mit.