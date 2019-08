Erfurt (dpa/th) - Nicht Lehrer, nicht Profi-Ersthelfer, sondern Schüler helfen beim Schulsanitätsdienst ihren Mitschülern, wenn diese sich verletzen. Das Angebot stoße in Thüringens Schulen auf viel Zuspruch, berichteten Sprecher von Hilfsorganisationen und dem Bildungsministerium vor einem Landestreffen verschiedener Schulsanitätsdienste am Samstag in Erfurt. Dabei sollten sich mehr als 100 Jugendliche aus verschiedenen Orten Thüringens bei einem Wettbewerb in ihrem Wissen über und ihren Fähigkeiten in Erster Hilfe messen, wie Johannes Walter von der Johanniter Jugend erklärte. Vor allem stehe aber der Austausch unter den Jugendlichen im Fokus.

Die Johanniter bieten zusammen mit anderen Hilfsorganisationen die Schulungen für den Schulsanitätsdienst an. "Die Schüler werden dann in Erster Hilfe ausgebildet, so wie etwa die Ersthelfer in Betrieben. Im Ernstfall sind sie dann für ihre Mitschüler da", sagte Walter. An manchen Schulen erhielten die Schüler sogar "Piepser", mit denen sich schon mal im Unterricht alarmiert werden. "Das ist dann ganz ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr", so Walter.

Vor allem weiterführende Schulen seien die Zielgruppe des Angebots. In der Regel richte es sich an Schüler ab dem elften Lebensjahr.

Allein im vergangenen Schuljahr seien 2400 Schüler mit diesen Erste-Hilfe-Kursen erreicht worden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Die Nachfrage sei so hoch, dass das Programm als Selbstläufer gelte. Das führe aber auch dazu, dass nicht alle Anfragen von Schulen bedient werden könnten. Letztlich hänge es von den Kapazitäten der Projektpartner ab.

Kinder erlangten mit dem Angebot nicht nur wichtige Kenntnisse in Erster Hilfe, sagte Walter. Es verbessere auch ihr Selbstbewusstsein, gebe ihnen eine Chance für Berufsorientierung und helfe, Nachwuchskräfte für Katastrophenschutz zu finden. Walter schätzte, dass inzwischen mehr als 50 Schulen in Thüringen das Angebot nutzten.

"Wie die Schüler dann eingesetzt werden, ist von ihren Fähigkeiten und von Schule zu Schule abhängig", erklärte Walter. Manchmal gehe es darum, Pflaster aufzukleben, den Rettungsdienst zu alarmieren oder auch blutende Wunden nach einem Kippel-Unfall zu versorgen.

Seit dem Schuljahr 2015/16 läuft das Programm. Jährlich sind Angaben des Bildungsministeriums zufolge rund 30 000 Euro dafür eingeplant - im vergangenen Jahr wurden sogar 36 000 Euro dafür ausgegeben. "Unsere Erste-Hilfe-Kurse für Schulen sind bundesweit einmalig, weil wir mit erfahrenen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten und der Kursinhalt mit dem Lehrplan abgestimmt ist", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke). Das Angebot solle weiterentwickelt und noch mehr Schülern zugänglich gemacht werden.