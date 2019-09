Bad Nenndorf/Dresden (dpa/sn) - In Sachsen sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres 19 Menschen ertrunken - sechs weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bad Nenndorf (Niedersachsen) mit. Bundesweit ist die Zahl der Ertrunkenen ebenfalls gesunken. Mit 348 Toten waren es 97 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Ursachen seien oft Leichtsinn und das Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit.