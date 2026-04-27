Hilary Duff , 38, Sängerin und Schauspielerin, nimmt ihre Familie mit auf Tour. „All die Städte haben so viel zu bieten und ich glaube, es gibt keinen anderen Zeitpunkt, an dem meine Kinder die USA so erleben könnten, also betrachten wir das als einen großen, langen Roadtrip“, sagte sie dem People -Magazin . „Hoffentlich langweilen sie sich nicht, jeden Tag meine Show zu sehen.“ Duff hat vier Kinder: Drei Töchter im Alter von sieben, fünf und fast zwei Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Koma und einen 14 Jahre alten Sohn aus erster Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie. Ihr Mann und ihre Töchter würden sie begleiten. Für die Abwesenheit ihres Sohnes habe sie Verständnis: „Er ist ein Teenager, also wird er mir nicht vier Wochen seines Sommers schenken. Aber er wird ab und zu vorbeischauen.“

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Sarah Engels, 33, Sängerin, wünscht sich mehr Rückhalt aus ihrer Heimat. Sie würde sich freuen, wenn „wir in Deutschland unsere Künstler mehr unterstützen und auch ein bisschen stolz auf sie sind“, sagte sie der FAZ. Engels tritt am 16. Mai beim Finale des Eurovision Song Contests (ESC) in Wien mit dem Lied „Fire“ auf. „Egal, ob man einen Künstler oder seine Musik mag: Dahinter steckt immer unglaublich viel Arbeit, Herzblut und Leidenschaft. Das wird manchmal leider vergessen“, sagte sie. Die Sängerin, die 2011 als Teilnehmerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, berichtete, dass sie mit der Zeit gelernt habe, mit Hasskommentaren im Internet umzugehen. „Solche Kommentare gibt es leider immer, und natürlich sehe ich die auch. Aber sie definieren mich nicht“, sagte Engels. „Im Gegenteil - ich versuche, daraus sogar noch Kraft zu ziehen.“

Leonhard Simon/Leonhard Simon

Claudia Effenberg, 60, ehemaliges Model, schafft keine ganze Pizza mehr. Seit einigen Monaten nehme sie die Abnehmspritze, sagte sie Bild. Seitdem habe sich ihr Essverhalten verändert. Sie esse grundsätzlich noch alles, aber eben weniger. „Ich kann höchstens drei Pizzastücke essen und bin dann pappsatt“, sagte sie. Jetzt müsse ihr Mann Stefan Effenberg, 57, immer den Rest aufessen. „Er ist mittlerweile schon darauf eingestellt und bestellt sich oft gleich eine kleinere Portion.“ Klassische Nebenwirkungen wie Übelkeit habe sie bisher nicht. Effenberg sagte, sie verabreiche sich die Spritze in Kooperation mit einem Hersteller seit März.

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Ralf Schmitz, 51, Comedian und Moderator, glaubt an die Olympia-Fähigkeiten des Rheinlands. „Ich glaube fest daran, dass die Menschen im Rheinland Olympia stemmen können - wir machen das vielleicht nicht perfekt mit der Verkehrstechnik, aber definitiv mit dem Herzen“, sagte der gebürtige Leverkusener der Deutschen Presse-Agentur. „Und genau das ist doch das Entscheidende beim Sport, dass das Herz mitspielt.“ Nordrhein-Westfalen will die Olympischen und Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 ausrichten. Bei Bürgerentscheiden in mehreren Kommunen unterstützte jüngst eine Mehrheit eine Kandidatur der Region „KölnRheinRuhr“. Das Rheinland spielt bei den Plänen eine wichtige Rolle. Köln etwa soll als „Leading City“ unter anderem ein temporäres Leichtathletikstadion und das Athletendorf beherbergen.