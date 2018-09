10. September 2018, 14:03 Uhr Hamburg Polizei sucht nach Leiche von vermisster Hilal

Vor 19 Jahren ist in Hamburg ein zehnjähriges Mädchen verschwunden.

Nun hat die Polizei einen neuen Hinweis auf den möglichen Fundort ihrer Leiche bekommen.

50 Beamte durchsuchen seit Montagmorgen den Altonaer Volkspark.

19 Jahre nach dem Verschwinden eines Mädchens ist die Polizei in Hamburg einer neuen Spur nachgegangen. 50 Beamte durchsuchen seit Montagmorgen den Altonaer Volkspark im Nordwesten der Stadt nach der Leiche des Kindes. Ein Zeuge habe sich gemeldet und einen Hinweis gegeben, teilte die Polizei mit.

Nur wenige Fälle haben die Hamburger Polizei so intensiv beschäftigt wie das vermisste Mädchen Hilal. Die damals Zehnjährige war am 27. Januar 1999 verschwunden. Den Ermittlern der Kriminalpolizei zufolge war sie in ein Einkaufszentrum gleich gegenüber von ihrem Elternhaus an der Hamburger Spreestraße gegangen, um sich Süßigkeiten zu kaufen. Es war die Belohnung ihres Vaters für das gute Zeugnis, dass sie aus der Schule mit nach Hause gebracht hatte. Nach ihrem Einkauf lief Hilal heimwärts, an einem Gemüseladen vorbei. Danach verliert sich ihre Spur.

Zunächst richteten sich die Ermittlungen gegen die Familie, dann gegen einen Mann, der bereits zuvor ein Kind entführt hatte. Ihm war im Fall Hilal aber nichts nachzuweisen. 2005 dann nahm die Polizei einen anderen, wegen Kindesmissbrauchs vorbestraften Mann fest. Er gestand, Hilal entführt und getötet zu haben. Als die Polizei seine Angaben zum möglichen Fundort der Leiche überprüfte, wurden die Ermittler jedoch nicht fündig. Der Mann widerrief sein Geständnis später. Bis heute ist ungewiss, ob er etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun hatte oder ob es sich bloß um einen Wichtigtuer handelte.

Die Polizei zieht heute "durchaus in Betracht, dass ein anderer Täter gehandelt hat". Anfang des Jahres hatte die Sondereinheit "Cold Cases" einen neuen Anlauf in den Ermittlungen gestartet. In dem Einkaufszentrum, wo das Kind zuletzt gesehen worden war, bat die Polizei mit einer sogenannten "dauerhaften Fahndungserinnerung" Zeugen abermals auf, sich zu melden. Auf der Tafel ist unter anderem ein Bild des Mädchens zu sehen. Für den entscheidenden Hinweis lobte die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung von 5000 Euro aus.

Nun habe sich ein neuer Zeuge gemeldet und einen Hinweis auf einen Ort in der Nähe des damals durchsuchen Areals gegeben, so ein Polizeisprecher. Dort sucht die Polizei mithilfe von Baggern, Sonden und einem Leichenspürhund nach weiteren Spuren.