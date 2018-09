7. September 2018, 13:43 Uhr Hessen Grundschule wegen Kakerlakenbefalls geschlossen

Die Grundschule Espenau in Nordhessen muss wegen eines Schabenbefalls voraussichtlich bis Dienstag geschlossen werden.

Der Unterricht wird nun unter anderem in einer Turnhalle stattfinden.

Von Eva Casper

Die Grundschule im hessischen Espenau, Landkreis Kassel, hat ein Schädlingsproblem. Schaben haben sich in dem Gebäude eingenistet, genauer: die sogenannte Deutsche Schabe (Blattella germanica), umgangssprachlich auch als Kakerlake bezeichnet. Die Tiere sind etwa 13 bis 16 Millimeter lang und haben sich schon fleißig vermehrt. Am Mittwochabend habe der Hausmeister bei einer Routinekontrolle ein Tier entdeckt, sagte Kreissprecher Harald Kühlborn. Auch Larven habe man gefunden. Die Tiere haben offenbar mehrere Nester gebildet und grundsätzlich gilt bei Schaben: Wo eine ist, sind meist noch viel mehr. "Deswegen müssen wir jetzt den großen Hammer rausholen", sagte Kühlborn.

Am Wochenende werden die Schädlingsbekämpfer anrücken und das Gebäude mit einem sogenannten Kurzzeitinsektizid einsprühen. Das ist ein Mittel, das sich bei Lichteinwirkung selbst zersetzt, sagt Kühlborn, es wird also keine Rückstände hinterlassen. Um aber ganz sicher zu gehen, werde die Schule im Anschluss gereinigt. Wahrscheinlich ist sie noch bis einschließlich Dienstag geschlossen.

Schulfrei gibt es für die etwa 200 Kinder trotzdem nicht. Am Freitag findet der Unterricht auf dem Schulhof statt, dort wurde infolge einer Projektwoche ein Zelt aufgebaut. Am Montag und Dienstag sollen die Schüler und Lehrer unter anderem in eine Turnhalle ausweichen.

Woher die Schaben kommen, ist unklar. Man gehe aber davon aus, dass sie von außen eingeschleppt wurden, sagte Kühlborn. Demnach gab es an der Schule zuvor bereits einen Fall, wo eine Schabe im Rucksack eines Schülers gefunden wurde. Dass eine ganze Schule wegen eines Schabenbefalls geschlossen wird, sei extrem selten. Ab und zu gebe es Fälle, in denen die Schädlinge einzelne Räume befallen, zum Beispiel eine Küche.

Die Deutsche Schabe mag es dort, wo es warm und feucht ist. Häufig nistet sie in Kellern, Küchen oder Vorratskammern. Sie gilt als Vorratsschädling, weil sie Lebensmittel verunreinigen, jedoch auch Infektionen übertragen kann, etwa Salmonellose, Milzbrand oder Tuberkulose. Weil sie nachtaktiv ist, bekommt man sie aber nur selten zu Gesicht.