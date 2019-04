1. April 2019, 18:47 Uhr Hessen Drei Tote bei Flugzeugabsturz

Bei dem Unglück starb wohl eine der reichsten Frauen Russlands.

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Hessen sind am Montag die drei Leichen geborgen worden. Sie sollen laut der Staatsanwaltschaft Darmstadt an diesem Dienstag obduziert werden. Unter anderem soll die russische Geschäftsfrau Natalija Filjowa, 55, unter den Toten sein, wie die Fluggesellschaft S7, deren Miteigentümerin Filjowa ist, mitgeteilt hatte. Filjowa galt als eine der reichsten Frauen Russlands. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich von der gerichtsmedizinischen Untersuchung weitere Erkenntnisse. Geklärt werden müsse auch, ob es sich bei den beiden anderen Toten um den Vater von Filjowa und einen russischen Piloten handelt. Die Maschine war am Sonntagnachmittag bei frühlingshaftem Wetter in ein Spargelfeld bei Erzhausen zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt gestürzt und sofort ausgebrannt. Wie es zu dem Absturz des Propellerflugzeugs vom Typ Epic E1000 kam, ist weiterhin unklar. Die Maschine war nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) im französischen Cannes gestartet. Kurz nach dem Unglück kam es zu einem weiteren schweren Unfall. Ein Streifenwagen, der unterwegs zur Absturzstelle war, wurde frontal von einem Auto erfasst. Dessen Insassen, ein Mann und eine Frau, kamen ums Leben. Drei Polizisten wurden schwer verletzt.