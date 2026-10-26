Es sind weitere Details über die Vorgänge bekannt geworden, die zum Bruch der Herzogin von Sussex mit ihrem Vater Thomas Markle geführt haben. Laut einem BBC-Bericht brach Herzogin Meghan im vergangenen Jahr den Kontakt zu ihrem Vater endgültig ab, nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, sie und die Behörden wüssten davon, dass er junge Mädchen missbraucht habe. Demselben Bericht zufolge machte die Herzogin ihm in einem Brief klar, dass er niemals Zugang zu seinen Enkelkindern Archie und Lilibet erhalten werde. Der 82-Jährige habe das Schreiben erhalten, während er sich nach einer Beinamputation in einem Krankenhaus auf den Philippinen befand.

Die britische Boulevardzeitung The Sun hatte in der vergangenen Woche berichtet, Meghans Halbbruder, Thomas Markle Jr., habe im ehemaligen Haus des gemeinsamen Vaters auf den Philippinen ein Smartphone entdeckt, auf dem ein belastendes Video gespeichert war. Kurz darauf soll er auf Festplatten, die im Haus aufbewahrt wurden, „Tausende“ weitere Bilder von sexualisiertem Missbrauch Minderjähriger gefunden haben. Zuvor hatte er stets loyal zu seinem Vater gestanden. Doch er wisse jetzt, „dass ich in den letzten neun Jahren die falsche Person beschützt habe“, sagte Thomas Markle Jr. in einem Interview mit der Sun. Meghans Vater wies die Vorwürfe zurück und sagte der Daily Mail, es handele sich um „kranke Lügen“.

Meghan hatte bereits seit 2018 keinen direkten Kontakt mehr zu ihrem Vater. Die Beziehung zerbrach kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai jenes Jahres, als bekannt wurde, dass Thomas Markle mit Fotografen zusammengearbeitet und Geld für inszenierte Fotos angenommen hatte, auf denen er sich auf die Hochzeit vorbereitete. Öffentlich wurde sein Fernbleiben von der Trauungszeremonie mit gesundheitlichen Problemen erklärt. Danach bat er seine Tochter wiederholt öffentlich um Entschuldigung. Herzogin Meghan reagierte darauf nicht, was seinerzeit zu einiger Kritik führte.

Schlagzeilen vier Tage vor der Trauung von Meghan und Prinz Harry. Ihr Vater Thomas Markle hatte sich gegen Geld bei angeblichen Hochzeitsvorbereitungen fotografieren lassen. foto: Andrew Parsons/i-Images/Imago Images/Parsons Media

Derweil teilte Scotland Yard mit, die Londoner Metropolitan Police habe im Januar 2019 ein Schreiben erhalten, das eine Reihe von Behauptungen „über mutmaßliche Straftaten außerhalb des Vereinigten Königreichs enthielt“. Der Brief sei „aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Herzogin von Sussex“ an die für den Schutz der Royals zuständige „Royalty and Specialist Protection“-Abteilung weitergeleitet worden. Nach Prüfung des Briefs habe man diesen auch dem Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Einzelheiten der Vorwürfe in dem Brief seien nicht an andere Strafverfolgungsbehörden weitergegeben worden, hieß es in der Verlautbarung weiter. Nachdem der Vorgang gegen Ende der vergangenen Woche durch die Erklärung von Herzogin Meghan erstmals öffentlich bekannt geworden war, wird nun erwogen, die Polizeiaufsichtsbehörde mit einer Überprüfung der damaligen Vorgehensweise zu beauftragen.

In Meghans Erklärung vom vergangenen Freitag hatte es zunächst geheißen, sie sei bereits 2018 über „beunruhigende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden. In einer erneuten Erklärung sprach sie am Wochenende die zeitliche Diskrepanz zum offiziellen Bericht der Polizei an und ließ verlautbaren, sie tue „ihr Bestes, um mich an den genauen zeitlichen Ablauf von Ereignissen zu erinnern, die nicht im Terminkalender vermerkt waren“, und dass „eine Abweichung von einigen Monaten eine verständliche Folge des seitdem verstrichenen Zeitraums“ sei.

Die Anschuldigungen gegen ihren Vater werden nun auf den Philippinen von einer Sonderkommission zur Bekämpfung von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung von Kindern untersucht.