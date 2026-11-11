Zum Hauptinhalt springen

Meghan MarkleThomas Markle in Haft – nachdem er seine elektronische Fußfessel abgeschnitten hat

Lesezeit: 4 Min.

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, sitzt jetzt in U-Haft.
Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, sitzt jetzt in U-Haft.
Foto: Pinellas County Sheriff's Office

Gegen den Vater von Herzogin Meghan wird wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials ermittelt. Auf mindestens zwei der beschlagnahmten Fotos soll Markle mit einem nackten minderjährigen Mädchen zu sehen sein.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

SZ bei Google bevorzugen

Der Blick von Meghan Markle ist ernst, als ihr Ehemann Harry diese Worte sagt: „Kinder müssen geschützt werden.“ Duke of Sussex steht auf dem Namensschild vor ihm, er stellt jedoch klar: „Ich bin heute nicht als Politiker oder Experte hier, sondern als Vater. Meine Frau: als Mutter.“ Er sieht hinüber zu seiner Frau, die an diesem Dienstag eben auch als Tochter in der Öffentlichkeit auftritt: „Kinder müssen geschützt werden, egal zu welcher Zeit, an welchem Ort.“ Der nicht erwähnte Zusatz: Selbst wenn sie längst erwachsen sind.

Zur SZ-Startseite

Britisches Königshaus
:Wie Herzogin Meghan mit ihrem Vater brach

Das Verhältnis zu Thomas Markle gilt als zerrüttet, seit er kurz vor ihrer Hochzeit mit gestellten Fotos Ärger machte. Schon bald darauf erfuhr sie von mutmaßlichem Kindesmissbrauch.

Von Alexander Menden

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite