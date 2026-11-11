Gegen den Vater von Herzogin Meghan wird wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials ermittelt. Auf mindestens zwei der beschlagnahmten Fotos soll Markle mit einem nackten minderjährigen Mädchen zu sehen sein.

Der Blick von Meghan Markle ist ernst, als ihr Ehemann Harry diese Worte sagt: „Kinder müssen geschützt werden.“ Duke of Sussex steht auf dem Namensschild vor ihm, er stellt jedoch klar: „Ich bin heute nicht als Politiker oder Experte hier, sondern als Vater. Meine Frau: als Mutter.“ Er sieht hinüber zu seiner Frau, die an diesem Dienstag eben auch als Tochter in der Öffentlichkeit auftritt: „Kinder müssen geschützt werden, egal zu welcher Zeit, an welchem Ort.“ Der nicht erwähnte Zusatz: Selbst wenn sie längst erwachsen sind.