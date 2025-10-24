Meghan , 44, Herzogin, öffnet ihren Gästen gerne auch mal barfuß die Tür. „Es entmystifiziert“, sagte sie dem People -Magazin . „Die Leute kommen herein und sagen: ‚Oh, sie steckt da mit mir drin.‘“ Aber auch das Tragen einer Schürze durch die Gastgeberin könne zum Gelingen einer Feier beitragen. Zudem sollten die Speisen buffetartig in der Küche platziert werden: „Ich liebe es, wenn sich Leute selbst bedienen können – und etwas auf dem Herd zu haben, von dem sich jeder nehmen kann“, so die Frau von Prinz Harry, die sich in einer Netflix-Serie derzeit als Lifestyle-Expertin versucht. Neben dem Sockenverzicht sei auch der Einsatz dezenter Hintergrundmusik sinnvoll.

(Foto: Bernd Thissen/dpa)

Ben Zucker, 42, Schlagersänger („Was für eine geile Zeit“), verzichtet seit 50 Tagen auf Alkohol. „Es fühlt sich richtig gut an“, sagte er der Bild-Zeitung. Erst im Sommer hatte der Sänger seine Alkoholerkrankung öffentlich gemacht, so berichtet es die Deutsche Presse-Agentur. Dennoch habe er zunächst weiter auf „Wodka auf Eis als Belohnung nach einem Konzert“ gesetzt. Nun jedoch stoße er auch mal mit Wasser an. Das sei zwar „kein Highlight“, doch setze er sich bewusst „kleine, erreichbare Ziele“: Aktuell wolle er es bis Silvester schaffen, trocken zu bleiben. „Zu sagen: Ich trinke zehn Jahre nichts mehr, wäre unrealistisch“, meinte er.

(Foto: Francisco Seco/AP)

Harald V., 88, König von Norwegen, möchte auch eine Netflix-Serie. In Anspielung auf eine Dokumentation über seine Tochter Prinzessin Märtha Louise, 54, und ihren Mann, den Schamanen Durek Verrett, 50, sagte Harald während eines Galadiners in Oslo, er könne sich eine Fortsetzung mit ihm selbst vorstellen. Diese dürfe dann allerdings nicht „Rebel Royals“ heißen, sondern: „Kongen minutt for minutt“ (Der König Minute für Minute). So ein Film könne viele Menschen erreichen, „da er auch einschläfernd“ wirke, so der Monarch laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Die Schwester von Thronfolger Kronprinz Haakon, 52, hatte den Schamanen Verrett im Sommer 2024 geheiratet und bereits die Bild- und Filmrechte für Trauung und Hochzeitsfeier an Medien verkauft.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Michelle Hunziker, 48, Moderatorin und Unternehmerin, und Nino Tronchetti Provera, 57, Erbe des Autoreifenherstellers Pirelli, geben italienischen Boulevardmedien Rätsel auf. Hatte sich das Paar noch im Sommer gemeinsam auf den Straßen Mailands und auf Mykonos gezeigt, sorgt nun eine Äußerung Hunzikers im Corriere della Sera für Rätselraten: „Ich denke, dass Liebesbeziehungen enden, weil man irgendwann nicht mehr in die gleiche Richtung schaut“, erklärte Hunziker hier. „Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 km/h, und so sieht man sich in der ersten Kurve nicht mehr.“ Wen meinte sie damit? Ihren Ex-Mann Eros Ramazzotti, mit dem sie laut Bild kürzlich in einem Luxuswagen-Center in der Nähe der Stadt Brescia gesehen wurde? Oder doch Nino Tronchetti Provera, der laut der Zeitung „bei dem Familienausflug fehlte“?