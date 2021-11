Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Kim Kardashian, 41, US-Realitystar, hat geholfen, ein afghanisches Mädchen-Fußballteam zu retten. Die Spielerinnen waren nach der Machtübernahme der Taliban mit ihren Familien nach Pakistan geflohen, hatten aber befürchtet, wieder in ihre Heimat abgeschoben zu werden. Nun sind die 130 Menschen in der Nähe von London gelandet, wie die beteiligte Rokit-Stiftung mitteilte. Das Charterflugzeug wurde von Kardashian und ihrer Modemarke finanziert, wie ihr Sprecher der britischen Nachrichtenagentur PA bestätigte. Für die Taliban ist Frauensport ein Akt des Widerstands, in Großbritannien wollen sich die Fußballerinnen ein neues Leben aufbauen.

Joe Biden, 78, US-Präsident, darf einen Truthahn begnadigen. Für den höchsten US-Politiker ist das eine alljährliche Tradition im Rosengarten des Weißen Hauses kurz vor dem Thanksgiving-Fest. Thanksgiving wird in den USA am vierten Donnerstag im November begangen, in diesem Jahr am 25. November. Traditionell kommt an diesem Tag, der vielen Familien wichtiger als Weihnachten ist, Truthahn auf den Tisch.

Herzogin Meghan, 40, Duchess of Sussex, hat über ihre letzte wilde Partynacht berichtet. Bei einem Talkshow-Aufritt in den USA plauderte sie mit Ellen DeGeneres über ihr Familienleben im kalifornischen Montecito. Harry, 37, liebe es dort. "Wir sind einfach glücklich", sagte die zweifache Mutter. Ihre im Juni geborene Tochter Lillibet bekomme gerade die ersten Zähne, von Sohn Archie zeigte sie ein Foto. Meghan teilte auch eine Anekdote aus der Zeit, bevor sie und Harry ihre Beziehung öffentlich machten. Im kanadischen Toronto hätten sie gemeinsam inkognito im Halloween-Kostümen auf einer Party gefeiert. "Das Motto war post-apokalyptisch. Deshalb hatten wir alle diese bizarren Kostüme an, und wir haben es geschafft, ein letztes Mal eine witzige Partynacht zu haben."