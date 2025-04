Seien es essbare Blüten in ihrem Lifestyle-Shop, ihre Netflix-Doku oder gar ein Entchen-Video: Egal, was die einst so beliebte Herzogin Meghan macht, sie wird mit Häme überzogen. Unfair, doch sie könnte auch einiges besser machen.

Von Kerstin Lottritz

Essbare Blüten sind ihr liebstes Deko-Element. Sie friert sie in Eiswürfel ein, streut sie über Butterplätzchen oder Obst, das auf einem Tablett in Regenbogenfarben arrangiert ist. Essbare Blüten könnten gerade der letzte Schrei werden in den Marmorküchen von mittelalten, superreichen Hausfrauen. Denn seit ein paar Wochen zeigt Herzogin Meghan, die Ehefrau des britischen Prinzen Harry, nicht nur, wie vielseitig essbare Blüten einzusetzen sind, sondern verkauft sie auch unter der Marke „As ever“ in ihrem eigenen Shop. Eine Fünf-Gramm-Dose kostet 15 Dollar.