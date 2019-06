18. Juni 2019, 16:30 Uhr Drogenfahndung Zoll findet Rekordmenge an Heroin

Eine so große Menge Heroin wurde noch nie in Deutschland gefunden. Kokain dagegen wird oft in größeren Mengen entdeckt.

Nach einem Tipp aus den Niederlanden ist der deutschen Zollfahndung der bislang größte Heroinfund in Deutschland gelungen.

Die Drogen waren schon Ende Mai gefunden worden, es musste jedoch erst überprüft werden, ob es sich wirklich um einen Rekord handelte.

Der Wert der Schmuggelware dürfte bei 40 bis 50 Millionen Euro liegen.

670 Kilogramm Heroin auf einen Schlag - das sei die größte Menge Heroin, die in Deutschland je entdeckt wurde, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes am Dienstag in Berlin. 670 Kilogramm, so viel wiegt immerhin ein großes Pferd.

Der Verkaufswert auf der Straße dürfte bei 40 bis 50 Millionen Euro liegen, sagte ein Sprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg am Dienstag. Dabei fand der Fund eigentlich schon in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni statt: Das Heroin kam vermutlich aus der Region Afghanistan und sollte nach Belgien gebracht werden. Der Fahrer des Fahrzeugs mit georgischem Kennzeichen sitzt in Untersuchungshaft.

Die deutschen Behörden hatten einen Hinweis von Ermittlern aus den Niederlanden erhalten. Dabei wurde auch der Lkw bekannt, der daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Als der Lastwagen an der Grenze bei Frankfurt an der Oder ankam, untersuchte der Zoll ihn genau. Erste Auffälligkeiten wurden beim Röntgen der Ladung entdeckt. Der Frachtraum und alle Kartons wurden geöffnet.

In 532 kleineren Verpackungen waren jeweils 1 bis 1,3 Kilogramm Heroin versteckt. "Turkish Delights" stand auf den Packungen - der Name einer türkischen Süßigkeit, die auch Lokum genannt wird. Der Reinheitsgehalt des Heoins liegt bei 53 Prozent. Bis zum Verkauf auf der Straße wird das Rauschgift üblicherweise weiter gestreckt und hat dann laut den Experten des Zolls einen Reinheitsgehalt von 12 bis 20 Prozent. Die 670 Kilogramm hätten zwei Millionen sogenannte Konsumeinheiten ergeben. Das Heroin war vermutlich für den Verkauf in verschiedenen Ländern innerhalb der EU gedacht.

In den vergangenen Wochen war überprüft worden, ob es sich wirklich um einen Rekordfund handelte. Man habe sich mit dem Bundeskriminalamt ausgetauscht und auch den Kollegen sei keine größere Menge bekannt, die früher entdeckt worden sei.

Die bisherigen Rekordhalter waren Ermittler aus Nordrhein-Westfalen. Ihnen war 2014 ein Heroinfund von 330 Kilogramm geglückt. Die Drogen waren in einer Ladung eingelegter Gurken und Knoblauch versteckt.