Das SOS-Kinderdorf Österreich sieht sich schweren Vorwürfen von Kindesmissbrauch ausgesetzt. Intern wusste man davon offenbar schon jahrelang. Auch vom Verdacht gegen Gründer Hermann Gmeiner: Er soll acht Kinder missbraucht haben.

Man wusste von dem Verdacht, intern seit Jahren. Doch die Öffentlichkeit sollte offensichtlich nicht von ihm erfahren. Von 2013 an erhielten die Ombudsstellen des SOS-Kinderdorfs Österreich erste vertrauliche Meldungen: Mutmaßlich Betroffene erhoben Vorwürfe gegen Hermann Gmeiner, den 1986 gestorbenen Gründer der weltberühmten SOS-Kinderdörfer. Er soll zwischen den Fünfziger- und Achtzigerjahren mindestens acht Kinder – allesamt Jungen – missbraucht haben. In vier Kinderdörfern in Österreich. Die Vorwürfe machte das SOS-Kinderdorf Österreich nun am 23. Oktober selbst publik.