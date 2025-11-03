Zum Hauptinhalt springen

SOS-Kinderdorf in ÖsterreichWurden Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner verschwiegen?

Lesezeit: 4 Min.

Nach Hermann Gmeiner, einem vielfach ausgezeichneten Wohltäter, sind unzählige Straßen, Schulen und Parks benannt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland.
Nach Hermann Gmeiner, einem vielfach ausgezeichneten Wohltäter, sind unzählige Straßen, Schulen und Parks benannt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. (Foto: Helmut Fohringer/APA/picture alliance)

Das SOS-Kinderdorf Österreich sieht sich schweren Vorwürfen von Kindesmissbrauch ausgesetzt. Intern wusste man davon offenbar schon jahrelang. Auch vom Verdacht gegen Gründer Hermann Gmeiner: Er soll acht Kinder missbraucht haben.

Von Joshua Beer

Man wusste von dem Verdacht, intern seit Jahren. Doch die Öffentlichkeit sollte offensichtlich nicht von ihm erfahren. Von 2013 an erhielten die Ombudsstellen des SOS-Kinderdorfs Österreich erste vertrauliche Meldungen: Mutmaßlich Betroffene erhoben Vorwürfe gegen Hermann Gmeiner, den 1986 gestorbenen Gründer der weltberühmten SOS-Kinderdörfer. Er soll zwischen den Fünfziger- und Achtzigerjahren mindestens acht Kinder – allesamt Jungen – missbraucht haben. In vier Kinderdörfern in Österreich. Die Vorwürfe machte das SOS-Kinderdorf Österreich nun am 23. Oktober selbst publik.

Zur SZ-Startseite

SZ Unvergessen - Deutschlands große Kriminalfälle
:Das Kind im Keller

Es ist ein normales Haus in einer normalen Gegend, der Kriminalhauptkommissar denkt schon: Fehlalarm. Dann öffnet er die Tür zum Keller. Und da unten: ein nackter Junge. Folge 4.

SZ PlusVon Annette Ramelsberger, Illustration: Stefan Dimitrov

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite