Am Sonntagmorgen kam es in Freiburg und in der Region wegen des Unwetters zu einem großflächigen Stromausfall . Laut Polizei waren zwischenzeitlich mehrere Tausend Haushalte und auch das Universitätsklinikum Freiburg betroffen. Durch die starken Winde sei am Morgen ein Blechdach in ein Umspannwerk im Freiburger Stadtteil Littenweiler geflogen und habe einen Kurzschluss verursacht.

Am Morgen hatte das Klinikum auf Instagram mitgeteilt, dass deshalb nur noch lebensbedrohliche Notfälle in der Notaufnahme versorgt werden könnten. Andere Patienten sollten demnach auf umliegende Notaufnahmen und Notfallpraxen ausweichen. Gegen späten Vormittag hatten die meisten Haushalte und auch die Klinik wieder Strom.

Auch anderswo in Deutschland gab es Probleme: Nach Angaben der Leitstelle Harz gab es dort seit Samstagmorgen insgesamt 28 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste. Es kam zu Beschädigungen an Autos und einem Haus, verletzt wurde aber niemand.

In Hessen meldete die Polizei nach einer in Teilen stürmischen und regnerischen Nacht lediglich kleinere Sachschäden.

Warnung vor Sturmflut im Norden, Schnee in den Alpen

Indes warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste. In der Nacht zum Montag werde das Hochwasser bis zu 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser auflaufen. In Hamburg soll das Wasser am Pegel St. Pauli am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr auf 2 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen.

In den bayerischen Alpen kann es in der Nacht zum Montag außerdem schneien. Laut dem Deutschen Wetterdienst sei oberhalb von etwa 1.500 Metern zwischen einem und fünf Zentimetern Neuschnee möglich.