Herbert Grönemeyer , 69, Sänger, läuft an Ostern gerne als Hase durch den Garten. „Ich liebe Ostern, habe ich viel lieber als Weihnachten“, sagte Grönemeyer der Deutschen Presse-Agentur. „Wir feiern das mit Eier ausblasen, ich habe ein Hasenkostüm, mit dem ich durch den Garten renne.“ Dass er das Ganzkörperkostüm anziehe, forderten seine Enkelkinder ein, sagte der in Bochum aufgewachsene Künstler. Er verstecke zu Ostern zudem Eier gleich mehrmals, „weil der Osterhase kommt immer zweimal“. Mit Blick auf seinen runden Geburtstag am 12. April meinte Grönemeyer: „Ich bin ein Frühlingskind.“

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Sophie Turner, 30, Schauspielerin, hat die Dreharbeiten zu einer „Tomb Raider“-Serie unterbrochen. Sie habe sich „eine leichte Verletzung zugezogen“, teilte das Branchenmagazin Deadline mit. Details zu der Verletzung und ob sie sich diese vielleicht am Set zugezogen haben könnte, wurden nicht mitgeteilt. Die „Game of Thrones“-Mitwirkende ist die neueste Darstellerin der seit den 1990er-Jahren bekannten Videospielfigur Lara Croft, welche zuvor schon von Angelina Jolie und Alicia Vikander verkörpert wurde.

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Hape Kerkeling, 61, Komiker, schätzt Sehhilfen als „pure Magie aus Acetat und Glas“. Seine Brille sei „die einzige Begleitung, die nie meckert, wenn ich sie morgens als Erstes sehen will“, erklärte Kerkeling laut einer Pressemitteilung des Kuratoriums „Gutes Sehen“, welches ihn zum „Brillenträger des Jahres 2026“ erklärt hatte. Kerkeling: „Eine Brille ist das einzige Accessoire, das dich gleichzeitig klüger, interessanter und modisch mutiger wirken lässt.“ Das Kuratorium lobte den Darsteller und Buchautor für seinen „gelassenen und natürlichen Umgang mit der eigenen Fehlsichtigkeit“. Auch sein Kunstcharakter Horst Schlämmer sei ohne Brille letztlich nur „ein Mann mit Schnappatmung“, versicherte Kerkeling.