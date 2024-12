Von Titus Arnu

Eine gigantische Giraffe greift eine Stadt an. Der Eiffelturm bricht in der Mitte durch. Flughäfen werden aufgrund „komischer Geräusche“ aus dem All geschlossen. Ein Computerhirn versklavt die Menschheit. Eichhörnchen stürmen eine Universität. Ein Hai wird von einer Billardkugel erschlagen. Japan ändert seinen Namen. Ein Bauer entdeckt ein Raumschiff auf seinem Grundstück. In der Playboy Mansion werden Geister gesichtet. Und Linkshänder werden, wie von Geisterhand, plötzlich Rechtshänder.