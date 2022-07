Wo er heute lebt und was er arbeitet, davon will und kann Kassra Zargaran nicht erzählen. Aber dafür, was er heute anders macht.

Kassra Zargaran war an einem Mord beteiligt. Dann packte er als Kronzeuge aus. Heute fürchtet er um sein Leben und will andere ermutigen, aus der organisierten Kriminalität auszusteigen.

Von Verena Mayer, Berlin

Bevor Kassra Zargaran zu erzählen beginnt, stellt er erst einmal klar, was er nicht erzählen darf. Er darf nicht sagen, wo er lebt und arbeitet. Er darf nicht sagen, ob er Freunde hat und wie er seinen Tag verbringt. Er darf nicht einmal sagen, ob er noch Kassra Zargaran heißt. Das liegt daran, dass Zargaran unter Polizeischutz steht. 2014 hat er sich an einem gemeinschaftlichen Mord beteiligt und dann als Kronzeuge dafür gesorgt, dass diejenigen, die die Tat geplant und ausgeführt haben, lebenslang ins Gefängnis müssen.

Ein heißer Junimorgen, Zargaran, 35, durchtrainiert, kurz geschorenes Haar, kommt in ein Bürogebäude am Potsdamer Platz, in dem man Besprechungsräume mieten kann. Er lässt sich auf einen Stuhl fallen, mit Blick zur Glastür. Als wolle er jederzeit mitbekommen, was draußen passiert. Unten auf der Straße steht ein Polizeiwagen. Auf die Frage, ob der seinetwegen da ist, zuckt Zargaran mit den Schultern. Auch dazu darf er nichts sagen. Nur so viel: Er sei "eng mit dem Staat verbunden", und das aus gutem Grund. "Es steht immer im Raum, dass ich getötet werde."

Einer zog eine Waffe und feuerte acht Mal auf einen Mann, der gerade Karten spielte

Ein paar Fragen beantworten sich praktisch von selbst, wenn man ihn ansieht. Zargaran ist bedeckt von Tattoos, vorne an seinem Hals prangt ein riesiger Totenkopf. Es sind Tätowierungen, wie sie ganz bestimmte Gruppen tragen: die Mitglieder von Rockerklubs. Einem der brutalsten von ihnen hat Zargaran angehört, den Berliner Hells Angels. Er hat sich, so steht es im rechtskräftigen Urteil des Berliner Landgerichts, für sie an kriminellen Machenschaften beteiligt und an gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Szene. Im Januar 2014 marschierte er zusammen mit zwölf Vermummten in ein Berliner Wettbüro. Einer von ihnen zog eine Waffe und feuerte acht Mal auf einen Mann, der dort Karten spielte. Ein Mord in aller Öffentlichkeit, aufgezeichnet von einer Überwachungskamera. Ermittler sprachen später von einer "Hinrichtung".

Doch nun hat dieser Mann Abstand zu seinem früheren Leben genommen. Mehr noch: Er sieht sich als Aufklärer und Mahner. Zargaran gibt Interviews, tritt im Fernsehen auf, hat ein Buch geschrieben. Es heißt "Der Perser", so wie sein Spitzname in der Szene. Nun will er der Welt beweisen, dass er geläutert ist.

Schnell war damals klar, wer die Tat befohlen hatte. Kadir P., der berüchtigte Chef der Berliner Hells Angels. Der hatte eine für das Rockermilieu unübliche Karriere gemacht, der Sohn eines Arbeiters aus der Türkei war zuvor bei den verfeindeten Bandidos gewesen und später zu den Hells Angels übergewechselt. Dort machte er sich einen Namen im Drogen-, Anabolika- und Waffenhandel und dadurch, dass er sich gerne mit Promis wie dem Rapper Bushido umgab.

Der Rockerkrieg wurde ausgetragen mit Macheten, Schusswaffen und Brandsätzen

Zudem lieferte er sich einen regelrechten Rockerkrieg mit seinen früheren Brüdern von den Bandidos, ausgetragen mit Macheten, Schusswaffen und Brandsätzen. Auch das Opfer aus dem Wettbüro war ein Konkurrent. Kadir P. sei das "unangefochtene Alphatier" der Szene gewesen, formulierte es ein Staatsanwalt, der "nach immer mehr Macht strebende Präsident", der irgendwann geglaubt habe, selbst mit einem Auftragsmord davonzukommen.

Und vielleicht wäre Kadir P. das auch, denn in Rockerklubs gibt es einen Grundsatz: Man redet nicht mit der Polizei. Bevor man eine Aussage macht, geht man lieber selbst ins Gefängnis. Doch einer aus der Reihe der Vermummten im Wettbüro setzte sich darüber hinweg. Nachdem Kassra Zargaran verhaftet worden war, beschloss er, das Undenkbare zu tun und sich in ein Zeugenschutzprogramm aufnehmen zu lassen. Seine Aussage führte dazu, dass der Prozess gegen die Führungsriege der Hells Angels 2019 mit acht lebenslangen Haftstrafen endete - einen ähnlichen Schlag gegen die organisierte Kriminalität hat es in der Hauptstadt zuvor noch nie gegeben.

Hatte er plötzlich Skrupel? Oder wollte er einfach möglichst gut davonkommen, weil es aufgrund des Überwachungsvideos keinen Zweifel an seiner Anwesenheit im Wettbüro gab? Zargaran sagt ganz offen, dass er "nicht nur aus moralischen Gründen" handelte, sondern sich auch einen Vorteil versprach. Dennoch sei es "eine schwierige Entscheidung" gewesen. Er hatte zuvor noch nie mit Polizisten gesprochen, "die waren der Feind". Und schon gar nicht hatte er sich gegen seine "Brüder" von den Hells Angels gestellt. Über Wochen habe er in der Untersuchungshaft über sein Leben nachgedacht. "Man häutet sich, versucht, Dinge zu verstehen."

Ehe er in die Kriminalität abrutschte, ging er aufs Gymnasium

Zargaran spricht ruhig und klingt reflektiert. Man merkt, dass er es gewohnt ist, zu lesen und sich verbal auszudrücken, auch sein Buch, sagt er, habe er zum größten Teil selbst geschrieben. Er kommt aus einer Mittelschichtsfamilie, sein Vater war Optiker, die Mutter Erzieherin. Er wuchs in Hamburg auf, ging aufs Gymnasium, ehe er die Schule schmiss und in die Kriminalität abrutschte. "Man muss nicht aus schlechtem Elternhaus kommen, um solche Wege zu gehen", sagt Zargaran. Mit seiner Familie habe er bis heute nur wenig Kontakt. "Es war es ein ziemlicher Cut, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen."

Warum landet einer wie er bei den Hells Angels? Zargaran sagt, in Rockerklubs gebe es drei Typen von Männern. Die einen seien Sadisten, die andere dominieren möchten. Die anderen wollten "dick Kohle" mit kriminellen Geschäfte verdienen und bräuchten dazu die entsprechenden Strukturen. Er selbst sei Typ Nummer drei: auf der Suche nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Beides bekam er bei den männerbündisch organisierten Hells Angels. Er fing auf der untersten Stufe an, als sogenannter "Hang-around", stieg zum "Prospect" auf und wurde schließlich "Member", mit Zugang zum Rockerpaten Kadir P., der gerne an einem sechs Meter langen Eichentisch Hof hielt.

Er habe das genossen, sagt Zargaran. Wenn er im Einzugsgebiet der Hells Angels in ein Restaurant ging, wurden die Leute von ihrem Platz verscheucht. Der Bäcker in der Nähe des Klubhauses brachte ihnen Körbe mit Gebäck, einfach so. "Das ist ein Wonderland, man hat die ganze Macht und kann alles machen." Und er habe alles gemacht, "bis zum Mord".

Plötzlich geht die Glastür des Besprechungsraums auf, Zargaran blickt sich um. Es ist aber nur ein Verlagsmitarbeiter, der mit ihm unterwegs ist und wissen will, ob sein Autor etwas braucht. Zargaran greift nach einem Schokoriegel. Vielleicht, um die Nerven zu beruhigen.

Sein Buch liefert Einblicke in ein abgeschottetes Milieu. Wie die Berliner Hells Angels ganze Stadtviertel kontrollierten und regelmäßig mit anderen Gruppen um Einflussgebiete kämpften. Wie junge Männer aus dem Dunstkreis krimineller arabischer Großfamilien in die Rockerklubs drängten, die oft nicht einmal Motorrad fahren konnten, dafür aber "eine neue Qualität der Gewalt mitbrachten". Vor allem aber erzählt Zargaran davon, was es bedeutet, Kronzeuge zu sein. "Alle denken, wenn man mit dem Staat kooperiert, kriegt man Bonbons, aber so läuft das nicht."

Denn der Status des Kronzeugen ist kein einfacher. Zum einen ist es im deutschen Rechtssystem nicht vorgesehen, dass ein Kronzeuge vorab Vorteile heraushandeln kann. Die Staatsanwaltschaft kann sich zwar dafür einsetzen, dass eine Aussage mit einer geringeren Strafe belohnt wird. Ob das aber tatsächlich passiert, entscheiden aber die Richter. Zum anderen hängt alles davon ab, wie glaubwürdig ein Kronzeuge ist. Lässt dieser Aspekte weg, erinnert sich falsch oder versucht gar, die eigenen Verbrechen anderen anzulasten, ist die Aussage wertlos. Im schlimmsten Fall riskiert ein Kronzeuge nicht nur, dass man ihm seine Reue nicht abnimmt, sondern auch, dass ein Prozess mit Freisprüchen endet. Zargaran sagt, er habe dann einfach alles erzählt, was er wusste oder gehört hatte. "Ich wollte, dass meine Aussage nachhaltig ist."

Einmal während des Gesprächs kommt etwas wie Stolz bei Zargaran auf

Und so saß er an 20 Verhandlungstagen als Zeuge im holzgetäfelten Schwurgerichtssaal des Berliner Landgerichts, in kugelsicherer Weste, bewacht von Polizisten, und nicht einmal sein Verteidiger durfte wissen, in welchem Gefängnis er war. Die Richter hielten Zargaran für glaubwürdig. Das ist der einzige Moment während des Gesprächs, in dem Zargaran so etwas wie Stolz erkennen lässt. "Es wird nicht die Welt verändern, aber zumindest den Berliner Hells Angels wurde der Stecker gezogen."

Seine eigene Rolle stellt er so dar: Er habe, als er ins Wettbüro ging, nicht gewusst, dass geschossen werden sollte. Er habe gedacht, "wir machen eine Ansage, und wenn er es nicht kapiert, gibt es aufs Maul, das war nicht das erste Mal". Erst als er wieder hinausstürmte, sei ihm klar gewesen: Das ist die Endstation. Verraten habe er sich gefühlt, von Kadir P., der ihn sehenden Auges in den Abgrund gezogen habe, "Brüdern tut man so etwas nicht an". Nicht er sei ein Verräter, sondern Kadir P., sagt Zargaran. Die Wut, die er deswegen auf P. hatte, sei auch ein Grund gewesen, warum er ausgesagt habe. Das allerdings sahen die Richter anders, die ihn wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilten. Für die Tat im Wettbüro habe es einen Tötungsplan gegeben, und für den sei auch Zargaran mitverantwortlich.

Aus Sicherheitsgründen saß er all die Jahre in Isolationshaft, bis er 2020 auf Bewährung entlassen wurde. Bis heute muss er mit Racheaktionen rechnen - der Arm von Kadir P. reicht auch im Gefängnis sehr weit. Wie lebt er damit? Es gehe ihm gut, sagt Zargaran, er sei in Freiheit und führe "ein ruhiges, spießiges Leben". Wie das genau aussieht, darf er nicht sagen.

Mit der Szene habe er abgeschlossen, schon kurz nach der Tat habe er an die Familie des Opfers einen Brief geschrieben und um Verzeihung gebeten. Angst habe er nicht, "Angst hemmt und schränkt ein. Ich lasse mir nicht von irgendwelchen Peoples mein Leben bestimmen". Lieber wolle er andere ermutigen. Ein Leben in der organisierten Kriminalität führe zu nichts, dafür sei er selbst das beste Beispiel. "Ich kann nur jedem raten, sich von dieser Welt zu lösen."